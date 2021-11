Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 19 novembre 2021/ Capricorno, chance in amore

Scopriamo insieme l’oroscopo Paolo Fox de I Fatti Vostri, puntata di oggi, 19 novembre 2021. Come sempre il noto astrologo ha stilato una classifica dei vari segni zodiacali, partendo da quelli che se la passeranno peggio in queste ore. Si comincia con il segno dell’Ariete, a cui vengono assegnate due stelle: “L’ariete un po’ come ieri è un po’ confuso perché ancora una volta a livello sentimentale c’è una preoccupazione che non è detto sia dovuta a motivi sentimentali e alla mancanza di un amore, ma bensì perché il loro partner sta vivendo delle problematiche riguardanti il lavoro o di tipo economico. L’ariete non dovrebbe preoccuparsi così troppo per gli altri, qualche volta dovrebbe considerare il fatto di dedicare pensieri per se stesso”.

Due stelle anche per il Toro, ma che “già domenica potrebbe già raggiungere le quattro stelle”. Come spiega Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi, 19 novembre 2021: “Il toro è sotto un cielo che porta ancora qualche dubbio, in certe situazioni potrebbero sentirsi un po’ sprecato oppure potrebbe essere un momento di sperimentazione per poi rinascere nel 2022 e farsi valere. Questo è dovuto al passaggio di Urano che ha permesso di cambiare alcune mansioni di ruolo in alcuni segni, toro compreso. Domenica è la giornata perfetta per amare”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 19 NOVEMBRE: LEONE, ACQUARIO, GEMELLI E CANCRO

Si sale la classifica dell’oroscopo Paolo Fox del 19 novembre 2021, e si arriva al Leone, a cui vengono assegnate tre stelle: “Attenzione a quei rapporti noiosi, perché il leone ha bisogno di novità e ama la caccia. Mai dare nulla per scontato con loro, non amano stare in attesa di qualcosa che non arriva. Concedersi a un leone è giusto, ma non sempre. Bisogna fare in modo che sia anche lui a “mordere” e fare un passo verso gli altri. Domenica giornata giusta per recuperare in amore che ultimamente è un po’ assente”. Stesso numero di stelle per l’Acquario, per cui, secondo Paolo Fox, ci vorrebbe un po’ di “relax dopo una settimana un po’ polemica, soprattutto all’inizio della settimana. L’acquario ama la giustizia e si dà completamente agli altri. Avvicinandosi al fine settimana con la luna contraria può indicare per chi è polemico con qualcuno, la possibilità di vivere momenti complessi e intricati. Per coloro che sono stanchi e non hanno occupato il loro tempo dal lavoro è opportuno valutare il fatto di fare una vita diversa, isolandosi un domani e pensando di vivere dei ritagli di tempo soltanto con le persone amate”. Per l’oroscopo di oggi 19 novembre 2021, di Paolo Fox, quattro stelle al segno dei Gemelli, che grazie ad una bella luna “Rafforza i suoi sentimenti e la voglia di amare. Giornata giusta per telefonare, organizzare qualcosa per il week-end e divertirsi senza pensare sempre ai problemi della vita. Anche passare qualche ora a fare le cose che gli piacciono di più può migliorare la loro vita. Per i gemelli è importante divertirsi e farsi divertire dagli altri per ritrovare un buon equilibrio interiore”. Anche il Cancro sta vivendo una buona giornata, e per questo si merita quattro stelle: “Venere è opposta e incide nella loro vita e a tal proposito si possono fare due diverse interpretazioni: ci sono due storie presenti nella mente oppure c’è una persona che amano tanto ma che ultimamente non tollerano a causa di alcuni suoi comportamenti. Il cancro ha troppe questioni sulle spalle, in famiglia, sul lavoro, dalle quali vorrebbe liberarsi”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 19 NOVEMBRE: ECCO I TRE SEGNI MIGLIORI

Un buon venerdì anche per coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia, altro segno zodiacale da quattro stelle per l’oroscopo Paolo Fox oggi 19 novembre: “È un fine settimana importante, anche la luna è favorevole dopo un fine settimana iniziato in maniera sbandata. Possibili riconciliazioni, fare il muso duro non funziona perché in ogni caso si tenderà sempre a perdonare. Malintesi e screzi che si possono riparare nel week-end”. Per quanto riguarda invece lo Scorpione, anche in questo caso vengono assegnate quattro stelle, e a riguardo Paolo Fox spiega: “A volte leggono anche cose che non esistono. Torna il desiderio, domenica è la giornata giusta per amare”. Bene anche i Pesci, in particolare per quanto riguarda la giornata di domenica: “Oggi e domani qualche piccolo turbamento a causa di problemi fisici: caviglie e piedi un po’ deboli. Domenica torna la passionalità e risultati importanti entro Febbraio del prossimo anno”.

Infine il podio, a cominciare dal segno della Vergine, che per questo oroscopo di venerdì 19 novembre 2021 si guadagna ben cinque stelle: “Oggi hanno la luna storta – dice a riguardo Paolo Fox – e sono un po’ sbandati perché devono organizzare al meglio le giornate di sabato e domenica, ma nessun timore perché riuscirà tutto al meglio. Occasioni in vista, novità e buone idee”. Cinque stelle anche per il Sagittario. “La giornata di domenica sarà la migliore in assoluto mentre tra oggi e domani potrebbero sorgere piccole contraddizioni con gemelli e pesci”. ‘Medaglia d’oro’ ancora una volta per il Capricono, quello che Paolo Fox considera: “Uno dei segni più stabili, volitivi e determinati e più forti dello zodiaco. Chance e creatività in più da dedicare agli altri sia nel lavoro che in amore”.



