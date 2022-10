Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 19 ottobre/ Classifica: da Pesci a Sagittario

E’ giunto il momento anche oggi, 19 ottobre 2022, di scoprire insieme la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox. L’uomo degli astri è stato ospite presso la trasmissione di Rai Due, I Fatti Vostri, snocciolando la graduatoria dei segni e partendo dai nati Pesci: “Cosa vi turba in questo momento? Settembre pesante, rapporto sentimentale particolare. Pensate di essere deboli, di essere soggetti alle emozioni, ma dentro di voi c’è una grande personalità e determinazione: perchè cercate persone che sembrano più forti di voi? Poi diventano degli ostacoli, non cercate appoggi se vi reggete da soli. Nelle ultime settimane in realtà avete capito che alcuni non sono più dei riferimenti. Quando ci sentiamo da soli ad affrontare i problemi cresciamo e ci sentiamo più forti. Giornata un po’ sottotono”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 19 ottobre 2022, con la classifica dei segni prosegue con i Vergine: “Due stelle. Avete notato uno squilibrio fra desideri e realtà. Volete una scaletta di tutto ciò che volete fare, ma qualcuno ha cercato di farvi inciampare quindi dovete riorganizzare la vostra vita senza inutili intralci. Certe volte avete pensato ‘Chi me lo fa fare’ e ve lo fa fare la vostra voglia di emergere e di essere in campo. Ariete, tre stelle, potreste ricevere chiamate improvvise ma potreste essere più tranquilli. Vi sono persone che vogliono mettervi in condizioni subalterne e vi innervosite, è già capitato e potrebbe capitare ancora, andate oltre. Scorpione, luna particolare ma la seconda metà di ottobre è molto importante per chi ha un progetto, magari un esame. C’è tensione perchè non si sa bene quali saranno i risultati veri: se non ce la fate più a non stare in un certo posto fate delle richieste, perchè dalla prossima settimana l’oroscopo si muove”.

PAOLO FOX, OROSCOPO I FATTI VOSTRI 19 OTTOBRE, LA CLASSIFICA: DAL CANCRO AL SAGITTARIO

Paolo Fox ha continuato a leggere il suo oroscopo del 19 ottobre, con la relativa classifica dei segni, proseguendo con il Cancro: “C’è insofferenza per aver fatto tanto per persone che non vi hanno capito. Questa sofferenza deve diventare un’arma di rivalsa che dalla prossima settimana vi permetterà di vincere molte sfide. Acquario, siete molto attenti ai doveri e poi il giorno dopo siete folli. Una naturale particolarità di questo segno zodiacale che gli permette di avere molto fascino. Se ci sono cose poco chiare, meglio parlare ora non nei prossimi giorni. Il Capricorno deve fare scelte importanti, qualcuno potrebbe darvi contro, ma dal 23/24 ottobre tutto sarà regolare e vi sentirete meglio. Avete un grande cielo, sapete cosa desiderate”.

Infine gli ultimi segni zodiacali della classifica di oggi, 19 ottobre 2022, dell’oroscopo di Paolo Fox: “Bilancia, 4 stelle, amore, contenziosi famigliari e problematiche della casa: anche le coppie più instabili possono trovare un accordo, questioni economiche per i separati. Leone, potrete ricevere una grande notizia, ma i sentimenti hanno bisogno di più passionalità. Toro, 4 stelle, mettete a poto conti e poi starete meglio, se ci sono conti in sospesi con degli ex la prossima settimana potrebbero esservi delle problematiche. Gemelli, grande cielo, le persone che lavoreranno in proprio saranno favorite, infine il Sagittario, pronto a fare un piccolo viaggio, magari anche da solo con il placet del partner, avete bisogno di stare per conto vostro e guardare il futuro in maniera più ottimista”.











