Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 2 novembre/ Classifica dei segni: da Leone a…

E’ mercoledì 2 novembre 2022 e come ogni giorno anche oggi andremo a scoprire assieme l’oroscopo di Paolo Fox direttamente da I Fatti Vostri, la classifica dei segni zodiacali. Oggi partiamo da Leone: “Due stelle per il Leone. C’è qualcuno che non segue il nostro percorso e si mette contro di noi e in questo momento vi troverete a dover affrontare qualche piccolo fastidio, ma poi recuperiamo. Anche il segno del Toro potrebbe essere preso da qualche ricordo particolare. Il Toro è quello che più si affeziona quindi in giornate come quella di oggi può avere nel cuore qualche emozione in più da esprimere o anche qualche lieve tensione. Fatevi scivolare le cose addosso, non è la giornata migliore per avviare progetti. Ariete, vi sono da preparare grandi cose. Voi siete sempre stanchi perchè non vi fermate mai, è normale che siete un pochino esausti ogni tanto, giornata di relax”.

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 2 novembre 2022, prosegue con i nati sotto il segno dell’Acquario: “Ultima giornata di tensione, ogni frase che dite potrebbe diventare una polemica o potreste aumentare il tasso di agitazione in maniera inutile. Direi all’Acquario, qualsiasi provocazione meglio non dare spazio. Gemelli, 4 stelle, recuperate un po’ di serenita. Se c’è qualcosa che non va in amore meglio parlarne entro il 15. Il clou, la massima potenza arriverà nelle prime due settimane di novembre. 4 stelle per iL Cancro, serve serenità nuova che probabilmente non c’è stata, siete stati presi da tanti dubbi da maggio ad agosto. Se avete iniziato a fare cose nuove, vi siete un po’ arrabbiati, ma non deprimetevi, arriverà un bel premio a breve, l’importante è essere fieri di se e molti Cancro lo saranno”.

PAOLO FOX, OROSCOPO I FATTI VOSTRI 2 NOVEMBRE, CLASSIFICA: DA SAGITTARIO A SCORPIONE

Continuamo a scalare la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 2 novembre 2022, con il segno dei Sagittario: “4 stelle per il Sagittario, se c’è un amore che coltivate andate avanti, il futuro vi riserva sorprese, voi siete figli del futuro, è un segno sempre verde, non avete problemi. A volte si tende a giudicare le persone a seconda dell’età ma non è così, c’è comunque volontà di fare. Bilancia, periodo che vi ha lasciato provocazioni e tensioni, se c’è da aggiustare un rapporto, non tiratevi indietro perchè siete orgogliosi, a volte arrivare anche secondi o terzi, premia. Buone emozioni per voi. Cinque stelle per la Vergine, buona giornata, poi giovedì e venerdì qualche dubbio. Via libera per un grande progetto”.

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 2 novembre 2022, con i segni topo della classifica odierna: “Cinque stelle per i Pesci, vi godete la vita giorno per giorno, amore e amicizie possono darvi di più. Capricorno, siete ambiziosi, siete il segno dei presidenti, volete dirigere e mettere a posto le cose, ci riuscirete. Scorpione, sente battere forte il cuore, c’è una crescita emotiva e spirituale, non mi meraviglierei se qualcuno ha voglia di fare un viaggio in luoghi misteriosi, in amore qualche mistero sarà svelato a breve”.











