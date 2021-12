Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 21 dicembre/ La Top 5 dei segni: che Capricorno!

La classifica con l’oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 dicembre 2021, in diretta da I Fatti Vostri. In questo focus si concentreremo sui segni che meglio vivranno la giornata odierna, scoprendo quindi le prime cinque posizioni, la Top 5. Partiamo con il Sagittario, che con quattro stelle si è guadagnato un ottimo quinto piazzamento: “È importante, 4 stelle per voi, ritrovare una bella forza e tra l’altro questo è un periodo molto progettuale. La settimana è così così nel complesso, però il fine settimana vi regala qualcosa di più. Tra l’altro questo è un cielo molto importante perché per chi si è visto bloccare un programma o un progetto, ripartirà! Amore molto intrigante”.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri oggi 21 dicembre/ I segni flop: male il Leone

Quattro stelle e quarto posto nella classifica del 21 dicembre dell’oroscopo di Paolo Fox, per tutti coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci, di cui l’astrologo ne parla così: “4 stelle per il segno dei Pesci. Io conto su di voi e vorrei che voi foste più forti, rinnovaste la vostra voglia di essere ottimisti perché dal 29 di questo mese avrete un cielo eccellente. Quindi tendete le orecchie all’amore e cercate di cogliere ogni sviluppo possibile”.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 21 DICEMBRE: LA TOP 3 DEI SEGNI DI OGGI

Saliamo ancora la classifica dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 dicembre 2021, e proseguiamo con il terzo posto, il gradino più basso del podio, assegnato al segno della Vergine, che oggi si guadagna ben 5 stelle: “5 stelle per il segno della Vergine. Non vi curate troppo delle beghe e degli intrighi. Vi ho detto che fra gennaio e febbraio dovrete rivedere un accordo o un contratto e magari siete anche nervosi in questo periodo con delle persone, ma vincete voi: con questo cielo è impossibile fermarvi”. Seconda posizione, e medaglia d’argento per l’Acquario, altro segno con cinque splendide stelle: “E’ vero che i nativi non amano le tradizioni fisse, vorrebbero sempre fare delle cose nuove e però in questo momento l’Acquario ha anche bisogno di solidità. Quindi arrivano delle feste molto belle anche per i sentimenti, con un picco massimo per il Capodanno, ve lo dico in anticipo”.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Chiudiamo con il segno più in alto nella classifica di oggi, 21 dicembre, dell’oroscopo Paolo Fox, leggasi il Capricorno, 5 stelle anche per lui: “Il Capricorno è leader assoluto, ora che anche il Sole è entrato nel segno. Abbiamo un cielo importante, soltanto questa Luna opposta dice di stare attenti alle giunture e alle articolazioni, ma per il resto è un periodo molto articolato, sia per l’amore che per le questioni di carattere lavorativo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA