Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 22 novembre/ Classifica dei segni: Sagittario, siete irraggiungibili!

Anche oggi, 22 novembre 2021, andiamo a scoprire il consueto oroscopo di Paolo Fox de I Fatti Vostri. Il noto astrologo ha stilato come ogni giorno la sua personale classifica, partendo dalla posizione più in basso, la dodicesima, occupata per le prossime ore dal segno dei Gemelli: “I segni di aria non si fermano – racconta Paolo Fox – hanno sempre una grande inventiva e vogliono fare tante cose e allora ogni tanto vengono fuori delle situazioni di stallo, perché con tanto entusiasmo iniziate delle cose, poi però anche se vanno bene volete cambiare e fare il nuovo. Lo stress per i Gemelli è ripetere in maniera continuativa la stessa cosa, a meno che non ci sia qualche diversivo ed è proprio il diversivo che state cercando. Questa settimana il Sole va in opposizione, abbiamo visto anche un Mercurio in opposizione e quindi questo significa che sono le idee: siete alla ricerca di nuove idee e quindi non dovete fare altro che confrontarvi con le persone, perché quasi sempre le idee migliori vi vengono quando parlate con gli altri”.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 22-28 novembre 2021/ Classifica segni flop: gemelli...

Un gradino più in alto invece per la Vergine: “Anche voi questa settimana, con Mercurio e Sole in aspetto particolare, siete un po’ più concentrati sulle questioni di lavoro, che comunque vanno bene. Devo dire che se avete un progetto, dovete portarlo aventi entro dicembre. Anche la Vergine, come i Gemelli, è governata dallo stesso pianeta: Mercurio. Hanno una grande intelligenza, anche se i Gemelli sono più creativi. Gemelli e Vergine fanno una bella accoppiata sul lavoro, perché i Gemelli hanno lo spunto creativo e la Vergine ha poi capacità organizzative. Liberate il vostro cuore, perché Venere è molto attiva questa settimana e anche nelle prossime e, nell’intimità lasciatevi andare”. Saliamo la classifica dell’oroscopo di oggi, 22 novembre 2021, di Paolo Fox, e arriviamo ai Pesci: “Vorrei dire anche a voi che Sole e Mercurio sono in aspetto strano: non lasciatevi prendere da quei ricordi, da quelle tensioni, da quei problemi che ogni tanto vi portate appresso. Voi avete l’idea che la vita è un’esperienza meravigliosa ma che ci siano sempre dei problemi da superare e se non ci sono, sembra che ve li creiate apposta. Ma perché? Soprattutto questa settimana. Per quanto riguarda i sentimenti direi: via libera! A meno che non ci siano delle remore. In amore avete bisogno di molto conforto, di molta passione: a volte si dice che il segno dei Pesci sia un po’ traditore, in realtà può capitare quando non si sente particolarmente amato. Allora in quel caso si crea un amore di scorta non si sa mai”.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 22 NOVEMBRE 2021: MALE CAPRICORNO E ACQUARIO

Per la nona posizione dell’oroscopo del 22 novembre 2021, spazio invece ai Capricono, che Paolo Fox definisce: “Un pilastro dell’umanità: dal 2020 hanno iniziato un’ascesa che per molti si è anche concretizzata. È chiaro che voi agite molto lentamente e avete bisogno di ottenere un risultato alla volta e non siete molto precipitosi. Diciamo che questa settimana, soprattutto oggi e domani, vi trovo un po’ stonati, un po’ nervosi e agitati, mentre recupererete nel weekend. Non dimenticate l’amore, perché in questi giorni, il Capricorno, come ti guarda ti affascina”. In ottavo piazzamento l’Acquario: “Le solite distrazioni! – commenta l’astrologo in diretta televisiva su Rai Due – perché gli Acquario facciamo una cosa e contemporaneamente ne pensiamo altre cento? Gli Acquario sono molto creativi e disponibili, ma fra mercoledì e giovedì ci potrebbe essere una tensione eccessiva. Un po’ di pazienza ci vuole e in questo momento conta molto il lavoro, più dell’amore. Molti Acquaro sono rimproverati dal partner perchè, quando si sposano o convivono, se l’Acquario ha un amico che chiama e ha bisogno, corre e allora il partner ufficiale pensa che voi ci teniate di più agli amici e questo è un problema, perché l’Acquario tiene moltissimo alla correttezza delle amicizie”. Si sale con lo Scorpione, che si piazza in settima posizione nell’oroscopo di Paolo Fox di questo 22 novembre, e prossimo a vivere una settimana positiva, a parte un paio di giornate infelici: “L’unico dubbio che ho è per le giornate di giovedì e venerdì: le stelle dell’amore sono protette da Venere, poi è chiaro che questo è un discorso in generale. Se voi vi innamorate di una persona che non ci sta oppure cercate a tutti i costi un rapporto difficile: chi è causa del suo mal pianga se stesso. È ancora una questione complicata con un Giove contrario, per le questioni legali e lavorative. Attenzione!”. In sesta piazza, invece, il Cancro, che continua a dover fronteggiare l’opposizione di Venere: “Questa Venere opposta mi dice che anche voi come lo Scorpione siete molto concentrati sul lavoro, ma anche voi avete bisogno di una spinta in più. Attenzione se ci sono dei rapporti al limite un po’ ossidati dal tempo, perché non dico che si possano spezzare, però potrebbero esserci delle piccole complicazioni, soprattutto all’inizio della settimana”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 22 NOVEMBRE 2021: LA TOP 5

Se la passa meglio la Bilancia, che invece raggiunge la quinta posizione dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 22 novembre: “Siete alla ricerca di una nuova identità: se qualcuno di voi in questi giorni alza la voce, probabilmente darà una sorta di sferzata a tutti quelli che lo conoscono, perché di solito vi conoscono come persone buone e accondiscendenti, invece questa volta basta! Vi siete rotti le scatole e dite tutto quello che pensate. Potreste turbare gli animi di quelli che vi stanno intorno”. Quarto posto per il Toro, che sta vivendo dei giorni davvero di fuoco: “In questo momento potreste vivere una grande passione, anche un’amicizia può diventare qualcosa di più quindi mi raccomando, fino a martedì e mercoledì, sarete più affascinanti del solito!”.

Infine il trio “da medaglia” di questo oroscopo di Paolo Fox del 22 novembre, leggasi Ariete, Leone e Sagittario: “Ariete è un po’ a rallentatore, però pare che qualcosa sia ripartito, se non altro dentro di voi sentite che c’è decisamente più ottimismo e mercoledì e giovedì sono le giornate migliori per riferirvi agli altri. Leone? Ancora sul piano economico e lavorativo ci sono mille dubbi, forse perché avete iniziato qualcosa di nuovo, siete in procinto di fare delle scelte diverse. Attenzione perché le entrate sono non corrispondenti alle uscite, che sono un po’ più alte. In amore però siete forti!”. Medaglia d’oro Sagittario: “Sole nel segno, Mercurio attivo dal 24, insomma si può dire che nei campi amicizia, amore, ma anche a livello di idee ed emozioni che sentite dentro, siete davvero irraggiungibili!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA