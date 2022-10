Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 26 ottobre/ Classifica segni: da Toro a Capricorno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 ottobre 2022, direttamente dagli studi de I Fatti Vostri. Scopriamo la classifica odierna dei segni zodiacali partendo dai Toro: “Toro, due stelle, verificate quello che sta accadendo, non c’è tempo per amare ma ci sono cose che non vi piacciono. In coppia serve condivisione e non competizione, se un ex vi ha creato dei problemi dovete mettere tutti d’accordo. Potrebbe esservi un po’ di stanchezza e si rischia di dire cose sbagliate. Due stelle per l’Acquario, siete un po’ troppo siete pressione, c’è contrasto tra ciò che si deve fare e si vuole fare, vorreste vivere in un mondo fantastico ma ci sono responsabilità che vi tirano giù a terra come soldi e famiglia, attenzione oggi a non essere troppo puntigliosi. Tre stelle per la Bilancia, oggi qualche tensione torna. Cercate di evitare sempre complicazioni ma se qualcuno si impunta o tira troppo la corda allora stop. State subendo influenza di persone che non vi vanno a genio”.

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 ottobre 2022, prosegue con i nati sotto il segno dei Sagittario: “Tre stelle per il Sagittario, avete grande voglia di fare ma c’è un limite. Forse volete fare tante cose ma non avete il tempo per completarle. Siete un po’ bloccati ma a novembre grandi sorprese. In amore calma e sangue freddo. Tre stelle per i Leone, potreste essere circondati da persone che non amate molto. In questi giorni graffiate e se trovate un Leone che vi interessa e non venite ricambiati, non provateci neppure. I Leone potrebbero erigere un muro verso gli altri, un po’ su di giri. Quattro stelle per il Cancro. Non si risolve tutto in un attimo ma è più facile farsi scivolare le cose addosso, oggi avrete delle intuizioni in più, siete quasi dei veggenti”.

PAOLO FOX, OROSCOPO I FATTI VOSTRI 26 OTTOBRE, LA CLASSIFICA:

Entra nel vivo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 ottobre 2022, con i piani alti della classifica: “Quattro stelle per i Pesci, i segni di acqua hanno capacità di vedere il futuro con più razionalità. Se una persona vi ha tradito tentato un recupero o ve ne liberate, a volte anche le chiusure nette sono importanti. C’è stato un momento di insicurezza mostrato più dagli uomini, ma superate le ostilità e apritevi ad un mondo nuovo. Quattro stelle per la Vergine. In questi giorni i vostri lavori e progetti possono essere finalmente recuperati, se dovete fare una richiesta fatelo entro il 16 novembre”.

Infine i segni top della classifica di oggi, 26 ottobre 2022, con l’oroscopo di Paolo Fox: “Quattro stelle per l’Ariete, nuove situazioni, nuove collaborazioni, possibilità di fare cose che prima non aveva fatto, ma aspettatevi delle critiche dopo i paletti messi ultimamente. 4 stelle per i Gemelli, giornata di buon recupero per questioni finanziarie, siete veramente forti soprattutto in questa giornata, una buona stella. Scorpione, 5 stelle, avete un fascino che non si discute, in questi giorni potreste commuovervi, emozioni positive anche per il Capricorno che si appresta a vincere una sfida: grazie alle vostra fermezza avrete garanzie di successo che aspettate da tempo, oggi avrete più consensi”.











