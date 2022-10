Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 27 ottobre/ Classifica segni: da Gemelli a…

Ecco il nuovo oroscopo di Paolo Fox quello di oggi, 27 ottobre 2022, con la classifica dei segni zodiacali direttamente dal programma di Rai Due I Fatti Vostri. Cosa ci dicono oggi gli astri? Partiamo con i nati sotto il segno dei Gemelli: “Settimana molto strana per i Gemelli, due stelle, oggi organizzare le cose sarà un po’ difficile. Non metto in discussione forza e successo ma adesso siete un po’ troppo presi dagli eventi ed agitati. Nei rapporti con Pesci e Vergine serve un po’ di pazienza. Cari Bilancia, due stelle, settimana anche per voi altalenante. Voi siete quelli del controllo e dell’equilibrio, quindi molti credono nell’amore fisso e il lavoro stabile, poi vi annoiate perchè siete fatti per vivere un po’ in maniera spericolata. Tentativo di azzardo e paura di aver esagerato; in questo momento dovete tollerare una persona che si sta comportando in maniera un po’ prepotente. Tre stelle per il Leone. Se in questi giorni vi sono dei rompiscatole, voi li scaricherete con il vostro savoir faire, sapete come freddarli con uno sguardo. Meglio rispetto a 48 ore fa, ma se avete avuto problemi meglio parlarne nel pomeriggio o rimandare tutto a domani”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 27 ottobre, con la classifica dei segni, prosegue con i Toro: “Toro, tre stelle, ci sono ostacoli da superare che forse vi hanno messo altri. Una settimana in cui bisogna prendere tutto con molta calma anche un nuovo progetto. Forse c’è un gruppo che si è messo contro di voi ma sapete come fare per andare avanti. Riuscite sempre a fare ciò che desiderate. 4 stelle per il Cancro. Amore è anche slancio verso gli altri, amicizia e lavoro, quando amiamo ciò che facciamo stiamo meglio. Giove contrario da maggio in poi ha creato rallentamenti ma tutto ciò che è stato negativo ora non lo è più e andiamo avanti verso una crescita, in questi giorni più forti in amore”.

OROSCOPO PAOLO FOX 27 SETTEMBRE I FATTI VOSTRI, LA CLASSIFICA: DA SCORPIONE A SAGITTARIO

Dopo i nati sotto il segno dei Cancro la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di oggi 27 ottobre di Paolo Fox prosegue con Scorpione: “Innamoratevi della persona giusta, il vero problema è rivolgersi alla persona giusta, magari vi piace qualcuno lontano o che non pensa voi, mi auguri ci sia una persona di riferimento. Vergine, recupero anche a livello mentale. Voi siete molto affascinanti per la vostra testa, avete la capacità di capire gli altri. Quasi sempre i Vergine hanno una capacità logica eccellente e la capacità di capire gli altri e in questi giorni avrete intuizioni, buon cielo per l’Amore. Capricorno, sfide saranno vinte, impegnatevi tanto. Fate qualcosa per voi stessi, cercate di rilassarvi, amore in recupero”.

Ed eccoci arrivati al clou dell’oroscopo di oggi di Paolo Fox, le ultime posizione della classifica: “Cinque stelle per i Pesci. Batticuore che torna e diffidenza minori. Se il lavoro non è andato a buon fine, andate avanti, si chiude una porta e si apre un portone. L’Ariete deve valutare le cose da fare, spero sia arrivato un bell’incarico, tanta fatica ma non mancano le soddisfazioni. Acquario in recupero, inizio settimana un po’ confuso e nervoso, da oggi va meglio. Chiudo in bellezza col Sagittario, in questo momento c’è una svolta e una persona vi aiuterà a risolvere un problema, bene con Ariete e Scorpione”.











