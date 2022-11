Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 4 novembre 2022/ Classifica: da Sagittario a…

Andiamo a scoprire anche oggi, 4 novembre 2022, ultimo giorno della settimana prima del weekend, il nuovo oroscopo di Paolo Fox de I Fatti Vostri. La classifica dei segni odierna comincia così: “Sagittario, due stelle. Qualche obbligazione, qualche fastidio, qualche rimprovero che oggi non volete fare ma dovete farlo. Molto interessante giornata di domenica, fra venerdì e sabato grande cautela. Le persone che conoscete adesso se siete single, importanti dal 16. Due stelle per la Bilancia: di fronte avete persone che vi stanno sullo stomaco, in famiglia o in lavoro. La Bilancia è molto diplomatica ma quando non ce la fa più cerca di risolvere i problemi. A voi non piace ferire gli altri, cercate sempre di essere carini, ma attenzione che gli altri non vi prendano per deboli, se no potrebbero avere atteggiamenti poco chiari”.

Proseguiamo a snocciolare la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi con i nati sotto il segno del Leone: “Tre stelle per il Leone, non tornate a tensioni di inizio settimana. Fate pace con voi stessi fino al 14 o al 15, forse siete arrabbiati per dei motivi che scoprirete essere futili, fatevi scivolare le cose addosso anche in amore. Toro, una settimana un po’ altalenante. In amore siete diventati molto cavillosi, se avete un rapporto bellissimo ma che non vi convince, cautela. Se invece state iniziando qualcosa di importante siete un po’ diffidenti. Gemelli, qualche fastidio fisico, molto meglio nel weekend, guardate al futuro con lo slancio che avete sempre, la comunicazione per voi conta. I Gemelli spesso si innamorano della voce di una persona, di una persona che vi strega con il fascino della vita. Oggi qualche interferenza”.

PAOLO FOX, OROSCOPO I FATTI VOSTRI 4 NOVEMBRE 2022, LA CLASSIFICA:

La classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 4 novembre 2022, prosegue con gli ultimi segni: “Tre stelle per l’Ariete. Ne avete fatte e dette di ogni, ma state seminando, nella seconda parte di questo mese ci sarà qualcosa di più, una grande crescita a breve. Acquario, 4 stelle, inizio settimana pesante, interferenze e ritardi, adesso cerchiamo di essere più prudenti. In amore accortezze fino al 16, se in questa settimana vivete una passione in maniera spontanea andrò tutto a buon fine. 4 stelle per la Vergine, sono giornate d’oro anche per ciò che concerne i rapporti. A volte i Vergine si associano a persone a loro opposto, potrebbero rappresentare una risorsa”

Chiudiamo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 4 novembre 2022, direttamente da I Fatti Vostri, con gli ultimi segni zodiacali della classifica: “Pesci, 4 stelle, se non è arrivato l’amore allora non lo volete, un cambio di lavoro potrebbe esservi, ma è tutto positivo, non disperatevi se cambierà qualcosa, la ruota va girata. 4 stelle per il Capricorno, siete molto contenti di quello che state facendo, siete ambiziosi, in amore forse non avete tutto perchè non potete governare emozioni degli altri. Cinque stelle per il Cancro, via libera a passioni e sensazioni che potete vivere, siete contagiosi se state bene voi stanno bene anche gli altri. Curate un piccolo fastidio fisico, grande successo entro il 16/20 di questo mese. Scorpione, tutte esperienze di questo periodo molto importante, potrete fare richieste per avanzare, un grande cielo per voi tutto da sfruttare”.











