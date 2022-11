Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 8 novembre 2022/ Classifica segni: da Acquario a..

Anche oggi, martedì 8 novembre 2022, Paolo Fox ha svelato il suo oroscopo e la classifica dei segni zodiacali, direttamente dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Partiamo dagli Acquario: “Acquario, due stelle. E’ probabile che l’Acquario fino a domani si trovi in una condizione di stress, se il mare è mosso meglio non iniziare navigazioni pericolose, si rischia di far diventare le dispute più importanti di quello che sono, massima cautela anche in amore. Bilancia, due stelle, a volte mantenere l’equilibrio è un po’ complicato, sentite una sorta di ingiustizia, attorno a voi vi sono persone che non riconoscono i vostri meriti, o non vi hanno dato consensi voluti. Non vi piace lavorare in secondo piano, la Bilancia è un po’ narcisista, ma a volte stare dietro le quinte permette di capire come funzionano certe cose e io lo consiglierei”.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 novembre 2022, è proseguito con il Toro: “Tre stelle per il Toro, una Luna che stride con la vostra visione di serenità ed equilibrio, quindi è probabile che sul lavoro siate soggetti a turni pesanti. Arriveranno tempi migliori, dal 16 cambiano le astralità, se dovete parlare di cose importanti aspettate. Leone, tre stelle. Ci sono persone che tentano di attaccarvi verbalmente o vi dovete difendere dalle accuse? E’ un cielo un po’ contraddittorio. Quando vedo stelle confuse mi ritiro nelle mie stanze, cerco di non creare disagi e voi fate la stessa cosa soprattutto se dovete affrontare un discorso un po’ pericoloso, aspettate la prossima settimana”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 8 NOVEMBRE 2022, LA CLASSIFICA DEI SEGNI DA PESCI A CANCRO

Continuamo a scalare la classifica dei segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 8 novembre 2022, con i nati sotto il segno dei Pesci: “Pesci, questo è un periodo di preparazione ad un qualcosa di molto importante, in attesa di questi eventi dovete mettere a posto tante cose. I nati sotto il segno di Pesci un po’ avvelenati daranno un ultimatum, risposte entro il 20 del mese. Sagittario, quattro stelle. Voi non vi fermate mai, se amate il Sagittario, più libertà vi date e più vi starà vicino. Avete bisogno di riconquistare la libertà in amore e sul lavoro. Vergine, 4 stelle, settimana di preparazione, dovete anticipare i tempi perchè c’è una fase di stop che comporta un aggiustamento di alcune questioni importanti, questa fase durerà due settimane. Se ci sono persone che non vi vanno a genio potreste allontanarle. Ariete, i progetti funzionano, c’è ancora chi deve aspettare una risposta ma andrà meglio”.

Infine, ecco gli ultimi segni della classifica di oggi, 8 novembre 2022, direttamente dall’oroscopo di Paolo Fox: “Quattro stelle per i Gemelli, settimana impegnativa, entro il 15 di questo mese mettere a posto tutti i conti in sospeso, state attenti e dovete capire se vi conviene o meno aprire un contenzioso. Scorpione, 5 stelle, cielo importante per relazioni e crescita spirituali, protagonisti in amore. Capricorno state affinando le vostre armi in vista del prossimo anno, non vi amareggiate se qualcosa non va a buon fine. Cancro, cielo importante per amare e relazionarsi in maniera positiva e chi ha iniziato il lavoro in maniera precaria qualche mese fa inizia ad avere i primi consensi”.











