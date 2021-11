Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri: classifica di oggi, 23 novembre/ “Leone trionfa”

E’ giunto il momento di scoprire insieme l’oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 novembre 2021. L’astrologo, come ogni mattina, è stato ospite del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, stilando la sua consueta classifica di gradimento dei segni zodiacali. Si parte dalla dodicesima posizione, il segno senza dubbio maggiormente giù di corda, leggasi Gemelli: “Ricordo che oggi la Luna è nel segno del Cancro e anche che i Gemelli erano anche un po’ giù di corda: due stelle per il segno zodiacale dei Gemelli. Naturalmente le mie sono ipotesi, ma magari in questi giorni vi innervosite facilmente. Non è che le cose non funzionino, però non vanno proprio come vorreste voi, oppure avete a che fare con delle persone che non digerite. Voi sapete che il segno zodiacale dei Gemelli è abbastanza umorale, quindi quando ha a che fare con delle persone che non sopporta, automaticamente o si arrabbia oppure, nel peggiore dei casi, fa i dispetti, come i bambini. Allora in questo momento, vi consiglio un po’ di relax”.

In undicesima posizione troviamo il segno della Vergine, a cui Paolo Fox assegna sempre due stelle: “Io vi ho sempre nel cuore, perché voi siete un riferimento non solo per me, ma per tutti, soprattutto per coloro che sono disordinati: avere una persona della Vergine in casa solitamente aiuta perché, se magari non è ordinata, ha un suo ordine mentale. Quindi se tu hai un progetto, se hai delle cose da dire, se le riferisci a una persona della Vergine saprà consigliarti al meglio. In realtà però questa non è la settimana migliore per affidarsi a un Vergine, perché questo Sole dissonante e questo Mercurio che lo diventerà presto, potrebbe provocare un po’ di stanchezza. Attenzione all’alimentazione, punto debole per voi in questi giorni (anche stomaco e intestino)”. Decimo piazzamento nell’oroscopo Paolo Fox del 23 novembre, per il segno della Bilancia, a cui il noto astrologo assegna tre stelline: “C’è una cosa da dire: le relazioni, in questo momento vanno curate molto. Ieri vi ho detto che dite tutto quello che pensate, non perché nel passato non abbiate detto la verità, di solito siete molto franchi, ma siccome non volete la guerra (i Bilancia sono pacifisti di nascita) è probabile che abbiate detto delle cose che non pensavate del tutto, per tenere tutto sotto controllo. Un po’ di attenzione alla salute e alle sbadataggini, perché ogni tanto avete la testa tra le nuvole”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 23 NOVEMBRE: SCOPRIONE, CAPRICORNO, PESCI E TORO

Tre stelle anche per coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione, che seppur con una luna favorevole: “E’ anche vero che in questo momento dovete pianificare alcune questioni che riguardano soldi e legalità. Se ci sono problemi con i parenti su discussioni che ci possono essere in base a delle acquisizioni, o magari nell’ambito del lavoro non siete soddisfatti, cercate di andare avanti. I lavoratori dipendenti è probabile che abbiano già fatto un cambiamento che però non è soddisfacente. Lo Scorpione è un segno d’acqua: da una parte cerca la sicurezza, dall’altra in questo periodo vorrebbe vivere delle novità e sappiamo che, quando si cambia, inevitabilmente qualche insicurezza in più arriva: attenzione!”. Stesso numero di stelle per il Capricorno, che si piazza così in ottava posizione nell’oroscopo Paolo Fox del 23 novembre: “Voi che siete sempre nel mio cuore – spiega Paolo Fox – e siete un riferimento per tante persone, questa settimana, all’inizio almeno, potrete sbuffare. Il Capricorno di solito non è quello che fa delle grandi sparate, non si arrabbia ad alta voce, però è da qualche giorno che vi state ripetendo: “Cerca di stare tranquillo, accomodante, non ti arrabbiare”. Fino a quando il Capricorno riuscirà a mantenere questa situazione di equilibrio? Non lo so, perché poi anche voi reagite. Certo è che questo inizio settimana vi trova spesso a discutere con delle persone che magari alzano la voce e voi potreste rispondere in maniera tranquilla per evitare di esagerare nei toni”.

L’oroscopo Paolo Fox del 23 novembre prosegue con i Pesci, altro segno da tre stelle: “C’è da dire che questo è un oroscopo importante. Tra l’altro, entro febbraio, quelli che vogliono sposarsi, convivere o vogliono avere un figlio, avranno delle soddisfazioni, ma ci saranno delle giornate un po’ stressanti soprattutto se c’è da organizzare qualcosa per il futuro. Quindi vi trovo in balia dei venti solamente perché in questo momento avete tante cose da realizzare e io direi anche, ma qui mi riferisco alle persone che sono sole, a coloro che hanno subito un trauma affettivo, tante cose da dimenticare! Purtroppo voi siete come quelle persone che accumulano in cantina un sacco di oggetti che non servono e magari non saranno mai utilizzati, ma che “chissà, domani potrebbero servire”. Ecco, in qualche modo invece voi dovreste fare una bella pulizia di primavera anticipata, proprio per eliminare non gli oggetti, ma le situazioni, le emozioni e le persone che non vi piacciono più”. Si sale la classifica e si arriva al sesto piazzamento con il Toro, 4 stelle: “E’ un sempre più interessante periodo di acquisizioni per voi. L’unica cosa che potreste notare è che vi state dando parecchio da fare, ma non sempre ci sono i riscontri che vorreste, soprattutto a livello economico. Vi consiglio di risparmiare qualcosa in vista della primavera e dell’estate. Spese anche per la casa”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 23 NOVEMBRE: LA TOP 5 DEI SEGNI

Bene anche il Cancro che nell’oroscopo Paolo Fox del 23 novembre guadagna la Top 5 con ben 4 stelle: “Le intuizioni valgono oro – commenta Paolo Fox – e i segni d’acqua ne hanno spesso di grandiose. Adesso avete Mercurio, Marte e Luna in aspetto buono. Oggi vi dò quattro stelle, ma in generale non posso darvi il massimo perché c’è sempre qualche momento di stanchezza in amore. Bisogna cercare di recuperare”. Quella di oggi sarà una giornata proficua anche per i nati sotto il segno del Leone: “Trionfate in questo momento! – esclama Paolo Fox – voi siete il segno del Sole, il segno della luce e quindi in questo momento sapete dare luce anche alle persone che vi circondano. Mi raccomando, soprattutto in questa parte della settimana, di darsi da fare anche in amore”.

Infine la top 3 dell’oroscopo Paolo Fox, i tre segni migliori di oggi, 23 novembre 2021, a cominciare dall’Acquario: “Il disordine va curato e trasformato in ordine: fatevi aiutare. se non ci riuscite, e ricordiamo che con Mercurio, che adesso tornerà attivo, si possono sviluppare nuovi progetti”. Medaglia d’argento per il Sagittario, con 5 stelle (ieri in prima posizione): “Cinque stelle per il Sagittario perché un viaggio, uno spostamento, un cambiamento, è importante, nei limiti di quello che si può fare, però dovrete dislocare le vostre azioni e le vostre emozioni”. Infine il segno più forte di oggi, Ariete: “E’ vero che non avete ancora realizzato qualcosa e siete in balia dei venti – spiega Paolo Fox – però l’importante è ritrovare slancio. Si dice che “chi ben comincia è a metà dell’opera” ed è questa la vostra situazione”.



