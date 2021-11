Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri: classifica di oggi, 24 novembre/ Scorpione al top

L’oroscopo Paolo Fox protagonista anche oggi, 24 novembre 2021. L’astrologo è stato ospite del programma di Rai 2, I Fatti Vostri, per stilare la sua consueta classifica di gradimento dei segni zodiacali, come ogni mattina. Partiamo dall’ultimo posto, che spetta ai Capricorno, a cui vanno 2 stelle, ma non temete: osservando le stelle del mese, della fine dell’anno e anche dell’inizio dell’anno nuovo siete sempre protetti e forti. Questo non toglie che capitino delle giornate no, magari per qualcuno già ieri non è stato un giorno vissuto al massimo. In generale in questi giorni potreste sentirvi soli contro tutti a gestire ramanzine.

Cercate di mantenere il controllo e il silenzio nei rapporti con certe persone che vi remano contro. L’astrologo assegna 3 stelle ai Gemelli: Lunedì dicevamo che sono caratterizzati dal dominio di Mercurio, che ha sempre bisogno di contatti e di vedere gente, cosa che negli ultimi tempi è stata resa difficile. Fortunatamente abbiamo internet e i social e anche grazie a stimoli virtuali i Gemelli possono ritrovare la creatività necessaria. Chi non ha questi problemi deve comunque evitare il conflitto con colleghi sul lavoro, soprattutto con quelli che non lavorano come dovrebbero. Cautela anche in famiglia.

3 Stelle anche per i Vergine: un altro segno zodiacale che in astrologia è governato da Mercurio. Questo pianeta rappresenta la creazione, specialmente nella forma delle Lettere. Che differenza c’è tra Gemelli e Vergine? I Gemelli sono molto creativi e un po’ pazzerelli, mentre la Vergine è più contenuta, tuttavia, se in questo momento avete una persona nel vostro cuore, cercate di dare il massimo! Oggi e in questo periodo avete infatti una Venere splendida. Potrebbero esserci anche dei nativi della Vergine con due storie parallele, quantomeno nella testa! Altrettante stelle per i Pesci, che hanno qualche dubbio sulla vita quotidiana. Torna l’esempio della cantina: in cantina tendiamo a buttare le cose di cui non abbiamo più bisogno per poi lasciarle là, temendo di sbarazzarcene definitivamente perché magari domani potrebbero servire. Proprio in questa situazione si trovano i Pesci: amarezze, ricordi e situazioni che sono stati messi in un angolo ma pesano sulla vostra mente. Se queste situazioni bloccano il corso di una storia d’amore o di altri aspetti della vita a voi cari, sarebbe giunto il momento di fare una bella ripulita! Molto importante questo periodo anche per i Pesci che vogliono iniziare una convivenza, sposarsi o provare ad avere figli.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 24 NOVEMBRE: DAL TORO ALL’ACQUARIO

Quattro stelle invece per il Toro: il vostro mese è quello di maggio, il mese delle rose che sbocciano, così come l’amore! A parte la vostra innata bellezza, il segno del Toro è forte in questo momento. Le emozioni sbocciano come rose rosse: una Venere assolutamente passionale vi assiste nel relazionarvi positivamente con gli altri e chissà che un incontro non sia importante…certo è che in amore avete voi le redini e farete il bello e il cattivo tempo in ogni rapporto. Previsioni positive anche per il Leone: oggi avete una Luna importante che entra nel vostro segno e favorirà soprattutto la seconda parte della giornata. Il Leone dà sempre il meglio di sé grazie a un istinto a primeggiare che non va affatto condannato anche se a volte sfocia un po’ nell’egocentrismo. Se questo desiderio di essere sempre primi vi porta a migliorare continuamente voi stessi, a rimanere informati, ben venga! Questo però vi induce a riflettere sulla vostra vita lavorativa: siete messi alla prova e vorreste avere di più. Questo è l’anno in cui qualcuno di voi ha già iniziato un nuovo percorso o si sta mettendo in gioco o ha avuto un cambiamento.

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 novembre 2021, a I Fatti Vostri premia anche i Bilancia: oggi in amore avete più fortuna al mattino. Se qualcosa non vi va giù adesso è il momento migliore per parlarne perché invece domani potrebbero esserci tensioni. I Bilancia che in una relazione sono rimasti in silenzio per troppo tempo o che in famiglia non hanno detto quello che pensavano per mesi ora diranno tutto ciò che li passa per la testa! Da una parte va a vostro vantaggio ma aspettatevi qualche tafferuglio. Passiamo ai Sagittario: Luna intrigante nel pomeriggio, stasera e domani. Paolo Fox vi sente il segno più forte nell’ultimo periodo perché siete consapevoli del fatto che il passato sia passato e che vi potete avventurare nel futuro. Questo è il segreto del vostro successo nella vita: non vi lasciate mai imbrigliare. Quattro stelle anche per l’Acquario: anziché continuare a fare il bastian contrario dovete concedervi di più a voi stessi e agli altri. Avete il potere di sorridere e siete autoironici e questo adesso vi favorisce anche in amore, settore in cui possono esserci eventi importanti.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 24 NOVEMBRE: IL PODIO DEI SEGNI

Passiamo ai segni a 5 stelle secondo l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi a I Fatti Vostri. Chi è nato sotto il segno dell’Ariete (ieri in prima posizione) non deve preoccuparsi di avere subito conferme: molti percepiscono che ci sarà da combattere ancora per tornare in sella ma che qualcosa sta cambiando. Passiamo ai Cancro: Paolo Fox non esclude che questo sia un momento molto importante per il lavoro: dovete definire tante cose ora. In amore c’è qualche contrasto ma alla fine vincete voi! Al top anche lo Scorpione: nella prima parte della giornata avrete qualcosa in più, mentre la sera sarete giù di corda, probabilmente perché oggi avrete tanto da fare. Ricordate: l’amore è più vicino di quanto immaginate, perché Venere è con voi per molte settimane!



