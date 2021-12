Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri oggi 21 dicembre/ I segni flop: male il Leone

Scopriamo assieme l’oroscopo Paolo Fox con la classifica dei segni di oggi, 21 dicembre 2021, ed in particolare i flop, leggasi dalla dodicesima alla sesta posizione. Ospite come sempre del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, il noto astrologo ha snocciolato la sua classifica, cominciando dal dodicesimo piazzamento, in questo caso il Leone (due stelle): “Il Leone oggi è un po’ sulle spine: sarà che deve fare tante cose, sarà che questo è un segno zodiacale che ha anche grandi progetti per il prossimo anno. Non ci dimentichiamo innanzitutto che il 31 ci ritroviamo qui per parlare del 2022, ma anche che Giove inizierà un transito importante anche per i segni di fuoco. Non subito, ma un po’ più in là. Quindi i Leone che hanno dei progetti sono tanti ma anche sono quelli che aspettano un riscatto, perché magari già questo 2021 ha dato delle cosine, ha dato una promozione, un cambiamento, però sul fronte economico non è cambiato molto. Quindi adesso in qualche modo bisogna ottimizzare gli eventi. L’amore in questo momento è tranquillo: non abbiamo grandi picchi, ma neanche momenti difficili. Quindi tutto sommato questa è una giornata che passa e va ma non scuote e sappiamo che a volte invece il Leone ama essere scosso”.

Undicesimo piazzamento per la Bilancia nella classifica dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, 21 dicembre 2021, altro segno da due stelle: “Quando arriva la fine dell’anno alcuni segni zodiacali traggono dei bilanci di quello che è stato e la Bilancia (non a caso “bilanci”) potrebbe essere un po’ infastidita, non tanto dalle cose che non ha fatto, ma dalle cose che gli altri hanno voluto che non facesse. In qualche modo la Bilancia si è sentita bloccata e questo momento con Sole, Venere, anche Mercurio in aspetto un po’ particolare, rappresenta un fermo, uno stop, una pausa di riflessione che non è difficile da gestire, ma se agisco oggi di fretta sbaglio. Ecco perché i Bilancia dovrebbero essere cauti. La Luna dissonante rivela un po’ di nervosismo e attenzione nelle coppie nelle quali c’è già qualche problema”.

OROSCOPO ARIETE E CANCRO, LE PREVISIONI DI PAOLO FOX

Alla decima posizione della classifica dell’oroscopo Paolo Fox del 21 dicembre, il segno dell’Ariete, che si guadagna 3 stelle: “Avere questa Luna storta e anche qualche pianeta veloce non proprio dalla vostra parte potrebbe farvi credere che il 2022 sarà un anno di lotta. Innanzitutto bisogna dire che l’Ariete lotta dalla nascita, quindi non è che nella vostra vita ci sia mai stato un anno di totale relax. È chiaro però che ci siano quelle battaglie che riesci a vincere, e sei contento di aver fatto, e altre che invece ti facciano perdere tempo e quindi ti metti in un angolo in attesa di novità. In questo momento l’Ariete è un po’ in stand by, in pausa e probabilmente aspetta qualcosa di più: arriverà, il 2022 è un anno che vedrà addirittura il riaffacciarsi di Giove dopo tanti anni, non subito ma un po’ più avanti, e l’importante è non perdere le staffe oggi”. Proseguiamo la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox del 21 dicembre con un altro segno da tre stelle, il Cancro: “Ho spiegato tante volte che siete un segno legato all’umore del momento, alla passione del momento. Voi vi svegliate anche sereni e tranquilli, poi nel corso della giornata avete a che fare o con un idiota, o con una persona che magari non risponde alle vostre richieste ed è lì che vi inasprite un po’. Per il segno del Cancro è molto importante la vita della famiglia, della coppia e proprio quando mancano una o l’altra vi sentite un po’ più tristi. Siccome andiamo incontro alla festa della famiglia, il 25 dicembre è la festa delle persone che si vogliono bene, non isolatevi e cercate fin da oggi di ritrovare un po’ di serenità”.

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI 21 DICEMBRE 2021: TORO, GEMELLI E SCORPIONE

Ottavo posto nella classifica dell’oroscopo Paolo Fox del 21 dicembre, e quattro stelle, per il Toro: “Probabilmente, come tutti gli anni, ormai lo ripeto sempre, non vedrà l’ora che arrivi il Natale perché oltre a essere la festa della famiglia è anche la festa più bella, perché si mangia abbastanza. Il Toro è un buongustaio! Sappiate che però il Toro è quello che ha le sue fisse: se ama un certo tipo di dolce, non è che lo compri nella prima pasticceria che trova sotto casa, magari fa anche venti o trenta chilometri per trovare la pasticceria giusta. Comunque torniamo alle dolcezze di questo Natale, che tra l’altro questa settimana porterà molta serenità, perché avrete anche una Luna buona: questa è una settimana molto importante per tutti quelli che vogliono fare e farsi un regalo”. Quattro stelle anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, oggi al settimo posto: “Ritrovare l’allegria è importante! Con il prossimo anno è importante che, nell’ambito del lavoro, chi ha più collaborazioni non faccia le stesse cose, che qualcosa cambi e non si ripeta, perché sarà alla fine a vostro favore. Potrebbe essere cambiato ultimamente anche l’entourage con cui lavorate e in qualche modo ci sono delle prospettive in più. Per i sentimenti vi dico subito che sarebbe meglio trascorrere un Natale e un Capodanno “pochi ma buoni”.

E al sesto posto, esattamente a metà della classifica di oggi, 21 dicembre 2021, dell’oroscopo di Paolo Fox, troviamo lo Scorpione, sempre con quattro stelle: “Questo cielo rivela uno Scorpione molto innamorato: la Luna è in buon aspetto e vi dice anche che è molto importante perdonare, ma anche perdonarvi. A volte se pensate di aver commesso un errore non ve lo perdonate e state male. Liberate la vostra mente soprattutto se avete nascosto un amore, una tendenza o qualcosa che è dentro di voi da tempo. Liberatevi!”.



