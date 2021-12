Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri oggi 22 dicembre/ Capricorno al top ma per Ariete…

OROSCOPO PAOLO FOX I FATTI VOSTRI: ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’Oroscopo del giorno di Paolo Fox ai Fatti Vostri, celebre programma Rai, in questa giornata del 22 dicembre prevede per il segno dell’Ariete una dissonanza planetaria che porta di conseguenza confusione nella sfera privata. Il segno di Fuoco dovrà attendere la Primavera anche dal punto di vista professionale, attesa nella quale pensare ai progetti futuri per iniziare nuove attività nel momento favorevole. Per il Toro oggi le distrazioni d’amore sono eccessive, meglio focalizzarsi sul proprio e sulla propria partner e non concedersi disattenzioni. Dal punto di vista lavorativo il segno di Terra, soprattutto se imprenditore, dovrà essere oculato con le spese evitando uscite eccessive, curando di conseguenza un po’ di più le entrate.

I Gemelli sul lavoro dovranno in questa giornata considerare al meglio i propri collaboratori per dotarsi dei mezzi necessari nel costruire un tema vincente. Il segno d’aria in amore è frizzante ed esuberante, quindi in grado di rendere la giornata sentimentale piacevole, organizzando con il proprio compagno, o la propria compagna, qualcosa d’inaspettato in grado di stupire. Il Cancro per Paolo Fox dal punto di vista lavorativo sta subendo un po’ il periodo; le agitazioni sul lavoro non lo aiutano ad affrontare al meglio questo finale d’anno, meglio rimanere concentrati al meglio. In amore il segno d’acqua dovranno impegnarsi al massimo per riavvicinare il partner lasciato un po’ alla deriva negli ultimi tempi, un’attenzione che già domani potrebbe rivelarsi vincente e preparare la fine dell’anno con cura.

LE PREVISIONI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

Le previsioni per il Leone sono influenzate, dal punto di vista sentimentale, da una Luna favorevole nel segno che porta armonia e emozioni al top per questo segno di fuoco, soprattutto con i segni affini. Dal punto di vista professionale il Leone sta terminando la sua attesa e ciò porterà, sin dalle prime battute del 2022 in arrivo, notizie attese e in grado di cambiare la propria situazione lavorativa con entusiasmo. La Vergine nelle previsioni del 22 dicembre di Paolo Fox vede ancora giorni d’amore al massimo, una situazione astrale favorevole della quale approfittare ancora e ancora nei prossimi giorni. Diverso il discorso sul lavoro: la Vergine dovrà affrontare, già da domani, irrisolti e situazioni non chiare sul lavoro che gravano dal punto di vista economico sul segno. Solamente risolvendo questi irrisolti la congettura economica diverrà positiva anche per questo segno di Terra, ora in fase incerta.

Finalmente la Luna non è più contraria alla Bilancia; per Paolo Fox sin da oggi, ma soprattutto nella giornata di domani, è il momento del riavvicinamento, della quiete amorosa dopo la tempesta, dell’amore che torna a fiorire dopo un periodo di allontanamento. Sul lavoro il segno d’aria dovrà mettere più impegno nelle proprie azioni, anche compiendo scelte estreme, ma risolutive. Solamente così potrà riprendere la propria situazione professionale saldamente nelle sue mani. Giove e Saturno contro non aiutano lo Scorpione dal punto di vista lavorativo; in questa congiunzione astrale non sarà facile per il segno d’acqua risolvere i problemi quotidiani, anche nella giornata di domani, una situazione che evolverà al meglio nelle prossime settimane. In amore tutto procede bene, anzi, per chi è in cerca di una sistemazione sentimentale è proprio il momento ideale per guardarsi attorno e cercare la propria anima gemella.

L’OROSCOPO PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Tutto bene il Cielo astrale per il Sagittario: Paolo Fox non trova nessun impedimento ad essere felice per questo segno. Le cose sono invece diverse dal punto di vista finanziario e professionale. In questa fase è meglio circondarsi di persone concrete, in grado di darvi le giuste risposte e non di collaboratori che parlano troppo senza dare conclusione alle proprie idee. Avanti con i nuovi progetti per il Capricorno: già da domani è il momento giusto per nuovi progetti. In amore la situazione non è al top, ma nemmeno tranquilla; è il momento di sanare i conflitti nati in passato per divenire più forti in futuro.

Acquario in amore stuzzicato da una Luna che lo porta a fare dispetti e complicare le relazioni, attenzione quindi a certi vostri atteggiamenti e muovetevi con cautela. Attenzione anche sul lavoro: ci sono influenze negative che potrebbero frenare le vostre ambizioni. I Pesci per Paolo Fox già domani potranno in amore dare una svolta al periodo troppo polemico. Solo così avrete la tranquillità di coppia agognata. Sul lavoro in arrivo, forse domani sarà la giornata ideale, offerte sulle quali ponderare.



