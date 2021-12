Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri oggi 27 dicembre/ Classifica: Toro e Scorpione top

In attesa dell’oroscopo di domani, ecco le consuete previsioni di oggi di Paolo Fox. Di fronte alle telecamere de “I Fatti Vostri“, il celebre astrologo ha subito analizzato la situazione collegata ai nati sotto il segno del Cancro, che hanno una serie di opposizioni planetarie a cui far fronte, però il 31 scopriranno l’indicazione giusta per percorrere quella strada che li porterà fuori dal tunnel, in cui però ogni tanto si trovano anche bene. Ogni tanto soffrono, ma quando succede capiscono la strada maestra. Adesso è ora di liberarsi. L’Ariete, invece, in questo momento è caratterizzata da grande tensione e deve fare attenzione ai rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 27 dicembre 2021-2 gennaio 2022/ Classifica segni flop

Per la Bilancia, l’attuale concentrazione di pianeti potrebbe creare qualche problema. Alcuni “bilancini” potrebbero aver bisogno di chiarire questioni, sia in ambito lavorativo che familiare. Il Leone, invece, più ha ostacoli, più si intestardisce. Se non sono arrivate, arriveranno presto delle chiamate. Attorno a lui non c’è tanto aiuto, si sente sempre solo e più si mette in mostra, più si crea nemici. Attenzione che i nemici non siano troppi e non siano contro il Leone.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno e Toro: previsioni

OROSCOPO PAOLO FOX PER GEMELLI, PESCI, SAGITTARIO E ACQUARIO

L’analisi di Paolo Fox relativa all’oroscopo di oggi è proseguita con i Gemelli, che vivono le festività come una sorta di trappola. Sono attratti dalla danza, dunque devono danzare con le stelle in attesa di questo 2022, in quanto giungeranno delle buone notizie. Un consiglio dall’astrologo, poi, direttamente per i nati sotto il segno dei Pesci: “Non fate i malinconici. Attenzione a non far diventare una persona più importante di quello che è, e soprattutto ricordate che il 2022 sarà un anno eccezionale per quanto riguarda matrimoni e convivenze”.

Oroscopo Paolo Fox, segni flop oggi 23 dicembre/ Toro, cancro, capricorno...

Per il Sagittario, l’importante adesso è ritrovare serenità, anche in amore. Il 31 dicembre, vigilia di Capodanno, la Luna sarà importante e tutti i Sagittari saranno più scatenati che mai. A lungo si sono sentiti chiusi in un recinto, ora hanno bisogno di evadere e per loro sarà, più in generale, una settimana importante. In merito all’Acquario, invece, in vista di Capodanno è importante ritrovare l’amore e tempo per se stessi, perché i soldi vanno e vengono e non sono mai un motivo valido per andare avanti. Serve dunque donare e soddisfare il maggior numero di persone possibili.

I FATTI VOSTRI, OROSCOPO PAOLO FOX PER SCORPIONE, VERGINE, CAPRICORNO E TORO

Paolo Fox, nel suo oroscopo a “I Fatti Vostri, ha quindi virato il proprio discorso, concentrandosi sullo Scorpione: “Vi sentite liberi di creare e di vincere una sfida in amore, merito principalmente della presenza di Giove, che si trova in una posizione favorevole per il vostro segno. Gennaio e febbraio saranno mesi molto importanti”. Per ciò che attiene invece alla Vergine, “nessuno vi blocca, anche a livello lavorativo, anche se un Giove opposto agli inizi dell’anno vi creerà qualche dubbio nei contratti e negli accordi”.

È indubbiamente un Cielo importante quello del Capricorno, anche per amare. Si tratta di un segno che vuole fare sempre tutto da solo e riesce anche a dare tanto agli altri. Infine, chiudiamo la carrellata zodiacale con le previsioni per il segno del Toro, che sono decisamente incoraggianti e positive; infatti, la presenza di Venere e del Sole porterà a Capodanno grandi risorse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA