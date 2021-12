Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri oggi 30 dicembre/ Classifica: Leone non al top

Consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per oggi, giovedì 30 dicembre 2021. A “I Fatti Vostri”, l’astrologo ha analizzato la situazione dei vari segni dello zodiaco, da quelli che stanno vivendo un momento meno felice a quelli che invece possiamo considerare tra i “segni top” di questa fine 2021. Periodo sottotono per il Leone: vi sentite indecisi per colpa di una Luna sfavorevole. Anche quando state male siete tosti e riuscite a superare ogni problema. Fisicamente dovete rimettervi in sesto, ma domani sarà una giornata migliore.

Non sono giorni semplici neppure per la Bilancia: restano sempre piccole tensioni all’interno della famiglia, principalmente per questioni di soldi e di casa. Cercate di essere lungimiranti e razionali. L’ultimo dell’anno porterà buone risorse, i prossimi mesi saranno di conciliazione. Leggermente meglio l’Ariete: l’arrivo del nuovo anno da un lato vi elettrizza, dall’altro lato vi crea angoscia. Siate positivi, il Capodanno sarà sereno con la Luna a vostro favore. Anche per il Cancro questi ultimi due mesi dell’anno sono stati pesanti, ma voi siete forti quando state male perché avete una grande capacità di elaborare i problemi e superarli. In amore ci vuole tranquillità. È un momento di cambiamenti, invece, per il Toro: il cielo che può avervi dato conferme. Sapete che qualcosa è cambiato, bisogna però capire se siete voi a desiderare altro o se ci sarà per voi una nuova scelta da fare. Acquario è in un periodo tranquillo: nella giornata di oggi c’è una Luna stridente, siete stanchi ma carichi di piccole soddisfazioni. Un momento felice, invece, per il Sagittario: la luna offre una visione panoramica di tutto quello che è la fine del anno. Siete più forti rispetto agli altri segni. Questa voglia di superare i problemi è altissima e presto troverete l’amore.

OROSCOPO PAOLO FOX PER PESCI, GEMELLI, CAPRICORNO E SCORPIONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i Pesci devono trovare più energia: non rovinatevi la vita pensando di non avere diritto alla felicità. Voi spesso date la felicità agli altri, ma ne lasciate pochissima per voi stessi. Dovete sentirvi più forti. Potrebbero esserci presto novità per i Gemelli: non è detto che in questi giorni abbiate le soluzioni a portata di mano. Partite con una grande foga e grande voglia di rimettervi in gioco. Stelle interessanti.

Capricorno vivrà presto un bel periodo: tutti i progetti che sono nati anche nel lontano 2020 stanno portando avanti la vostra ambizione, anche se si è chiuso qualcosa, qualcos’altro si aprirà. Gennaio e febbraio saranno mesi belli. Luna in sestile e un cielo importante che parla di sentimenti ed emozioni. Rivaluterete le vostre capacità e qualità. Entrerete in trattative da gennaio. Per quanto riguarda gli Scorpione, invece, cercate di organizzarvi al meglio, oggi la Luna tocca il vostro segno, siete molto intuitivi e capaci di organizzare non solo la vostra vita, ma anche quella degli altri. Avete un asso nella manica da giocare al più presto.

