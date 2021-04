Paolo Fox, Oroscopo oggi 1 aprile 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo giovedì 1 aprile 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Giove e Saturno favorevoli sembrano indicare un periodo di generale vigore, ma questa giornata nata con l’opposizione della Luna segnala qualche difficoltà sul piano fisico. Tra oggi e domani sarebbe bene non strafare, ma la situazione generale promette delle belle occasioni in arrivo.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Giove e Saturno favorevoli sembrano promettere dai grandi vantaggi che si esprimeranno nel corso dell’anno. Il 2021 favorirà tutti coloro che vorranno coltivare un nuovo progetto, aiutando a superare tutte el problematiche che sembrano interporsi ai risultati cui si ambisce. Giornate cariche di speranze e preoccupazioni.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Giove e Saturno interessanti sembrano regalare qualche buona occasione in ambito lavorativo, offrendo opportunità molto interessanti per il futuro. Per riuscire a portare avanti queste trasformazioni, sarà però necessario fare appello al proprio coraggio per farsi carico delle responsabilità che comportano.

