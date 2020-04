Paolo Fox, oroscopo oggi 1 aprile/ Ariete, Capricorno e Pesci segni flop

Paolo Fox, oroscopo oggi 1 aprile 2020: Ariete, Capricorno e Pesci flop

Andiamo a leggere quelli che sono i segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 1 aprile 2020. Ariete: giornata conflittuale per il segno. Si è al limite della sopportazione in un periodo non facilissimo per il segno. Cosa accadrà? Si deve mantenere la calma. La fase centrale della settimana si dovrà tenere tutto tranquillo, soprattutto in amore dove si devono evitare le tensioni. Leone: nelle questioni pratiche stanno arrivando dei problemi in questi giorni. La stanchezza sembra davvero eccessiva in questo momento. Alcuni dissensi potrebbero essere protagonisti di questo particolare periodo della nostra vita. Ci saranno delle scelte importanti da fare in primavera. Capricorno: ci si sente arrabbiati e nervosi. Forse alcuni sono anche fuori dal gioco. Luna e Sole dissonante portano a vivere tutto con maggiore difficoltà. Si deve fare prudenza a quanto accade. Pesci: si vuole essere confortati dal punto di vista dei sentimenti. Se ci sono due relazioni in piedi questo potrebbe pesare molto di più di quanto accadeva un po’ di tempo fa. Bisogna stare attenti a questo aprile che potrebbe creare grandissime preoccupazioni sotto diversi punti di vista.

Toro, Sagittario e Acquario segni in fase di stallo

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni in fase di stallo di oggi. Toro: in questo momento così particolare forse servirebbero maggiori emozioni. Venere è nel segno e alimenta soprattutto la forza dei sentimenti. Per i progetti che si hanno in mente si dovrà aspettare la fine della primavera. Ci vorrà grande pazienza soprattutto per l’amore. Sagittario: ci si vuole finalmente liberare da un peso. Il prossimo sarà un momento molto complicato per il segno dal punto di vista sentimentale. Si è in un posto, ma probabilmente si vorrebbe trovare la forza per andare in un altro a realizzare le proprie emozioni. Acquario: si dovrebbe trovare la forza per andare avanti, tagliando i ponti con tutto quello che lega al passato. Manca al momento un po’ di tranquillità economica che garantirebbe un modo diverso di vivere le cose. Pare impossibile cambiare vita dall’oggi al domani.



