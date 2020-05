Paolo Fox, oroscopo oggi 1 maggio 2020: Capricorno al top, Cancro amore e lavoro…

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna d’attualità e così possiamo osservare i segni top seguendo quanto detto a LatteMiele. La giornata di oggi per l’Ariete parte davvero in maniera molto interessante. La Luna infatti sta regalando qualche cosa di importante, con Marte che è in aspetto interessante e il cuore pieno d’amore. Il Cancro può finalmente sorridere, Saturno non è più opposto e presto arriveranno delle novità non di poco conto verso il futuro. Luna favorevole per il segno del Leone che ha grande voglia sia di amare che di farsi amare dagli altri. Nonostante questo l’orgoglio potrebbe anche rovinare qualcosa di importante. Il Capricorno si produce in un weekend davvero molto intrigante che può regalare una crescita davvero importante. Alcune situazioni si sbloccano e possono dare la forza per voltare pagina. Presto arriveranno risposte, ma si deve anche avere la pazienza di aspettarle.

AMORE – Capitolo amore, guardiamo cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete può consolarsi con i sentimenti. Chi però è single può guardarsi attorno e avere fortuna, anche se la situazione non contingente rende tutto complicato. I social network dunque diventano una possibilità non di poco conto in grado di dare una svolta verso il futuro. Il Cancro invece vive calma piatta in amore e potrebbe essere un po’ rassegnato. In molti legati a questo segno però hanno voglia di voltare pagina e pensano pi al lavoro. I Gemelli vogliono vivere l’amore a 360° in questo periodo, una cosa che però fa capire che ci sono dei problemi da risolvere con la persona che si ha vicina. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore controllo, evitando di affrettare il passo e di ritrovarsi a dover affrontare dei problemi che possono essere più grandi di quanto si potesse pensare.

LAVORO – E il lavoro? Concludiamo con il campo professionale lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 1 maggio 2020. Il Cancro molto presto potrebbe avere delle novità part time molto interessanti. Attenzione però perché potrebbe servire uno sforzo di non poco conto per riuscire a voltare pagina verso il futuro. Marte opposto per il Leone porta a vivere delle agitazioni nel campo del lavoro. Serve del tempo per recuperare, al momento si rischia di far arrabbiare qualcuno. La Vergine in questa giornata di festa dimostrerà quanto ci tiene al lavoro e anche quanto è attenta in questo campo. Si deve capire però che le questioni pratiche, amatissime, non sono l’unica cosa importante. Serve infatti razionalità e freddezza per pensare anche ad altri campi della conoscenza come l’amore e le amicizie. I Pesci si trovano in una situazione particolare dalla quale non è per niente facile uscire.



