Paolo Fox, oroscopo oggi 10 aprile 2020/ Scorpione, Pesci, Acquario e Toro

Paolo Fox, oroscopo oggi 10 aprile 2020: Scorpione e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare Scorpione e Pesci. Scorpione: c’è bisogno di una piccola spinta. Saturno è dissonante e un po’ come Leone e Acquario si è in revisione totale della vita. Gli avvenimenti hanno aiutato questa revisione. Si pensa sempre che all’ultimo minuto qualcosa possa cambiare non si deve stare sulle spine. Pesci: si è combattuti. A livello sentimentali si è attratti da persone strane e stravaganti. A volte non si sa come agire per questo motivo. Attenzione ai rapporti dove non si parla più a non fare orecchie da mercante al partner. La Luna favorevole aiuta a una sana riflessione per tutta la vita.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Toro

Ecco quanto raccontato per Acquario e Toro seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: si deve trasformare la propria vita. Ci sono dei limiti per i soldi, chi ha speso troppo ora rimpiange di aver buttato quattrini che potrebbero servire per affrontare cambiamenti. Una scelta di vita va fatta. Toro: si devono affrontare le cose con calma. Se si sta in casa di più, come tutti, si può fare un po’ di esercizio fisico perché c’è il rischio di ingrassare. Sono già oltre 24 ore che la Luna opposta invita a non fare eccessi. Si vive un periodo pesante e questo Saturno dissonante ci parla di progetti in ritardo ma che arriveranno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA