Paolo Fox, oroscopo oggi 10 giugno 2021/ Amore, Lavoro per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 10 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, un cielo più tranquillo anche se gli Ariete non stanno mai tranquilli per definizione, perché essendo guidati da Marte accettano sempre nuove sfide. In realtà quando ci si sente sottoposti un po’ a gravi pressioni e c’è la sensazione che gli altri sfruttino la propria buona volontà non ci sarebbe bisogno di lamentarsi. Sono infatti gli Ariete ad avere sempre voglia di gestire, fare e aiutare e quando le energie vengono meno sembra che tutto questo sia un complotto avverso. Non tutti sono in crisi ma in molti vorrebbero avere più aiuti, Giugno è comunque un mese interessante per chi deve portare avanti un progetto.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è una sfida vinta all’orizzonte: questo è un segno che si prepara alla lotta con energia, c’è la possibilità di superare un ostacolo e di primeggiare, anzi questo segno deve farlo per stare bene. Allora forse ci si sta preparando per una nuova sfida, nonostante abbiano già dato molto nell’ultimo periodo i nati sotto questo segno hanno ancora qualcosa da fare. Importante però evitare di spendere troppo e di mettere in cantiere progetti un po’ troppo onerosi.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore se siete del Leone, uuesto è un cielo che invita i nati sotto questo segno ad amare. Per il Sagittario si prospetta un’altra giornata di caos: attenzione oggi ai rapporti con gli altri Sagittario e i Pesci. C’è la possibilità di trovare un nuovo amore ma sarà meglio andare con i piedi di piombo, soprattuto perché non si vuole che qualcuno limiti la propria libertà. Se si è trovata una persona un po’ gelosa o magari se anche in un rapporto che va avanti da tempo ci sono delle incomprensioni attenzione perché questo è un giovedì in cui potrebbero saltar fuori. Luna e Mercurio in opposizione parlano di bisticci da tenere sotto controllo.

