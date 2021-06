Paolo Fox, oroscopo oggi 10 giugno 2021/ Lavoro, Salute a Amore per i segni di Aria

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 10 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: la curiosità aumenta perché c’è il novilunio nel segno e Marte in buon aspetto, questo contribuirà a far sentire ancora più elettrici i nati sotto questo segno, ancora più desiderosi di fare delle conoscenze. Proprio le amicizie che si faranno in questo periodo potranno rivelarsi importanti. Tra Giugno e Luglio spicca la situazione a livello sentimentale ed emozionale e possono recuperare terreno anche coloro che sono rimasti soli: è il periodo giusto per fare degli incontri speciali.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox la vita sentimentale è un po’ meno brillante sotto il cielo della Bilancia, non tutti sono in crisi ma è probabile che ci sia qualche disaccordo o qualche disagio da sanare. Per l’Acquario attenzione alle chiacchiere che possono essere dette sul proprio conto e che non sono vere.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: è arrivato il momento della riscossa che andrà vissuta però non facendo le solite cose, ma neanche mettendosi a fare delle pazzie. Marte sarà presto in opposizione quindi salirà un po’ di nervosismo e ci saranno delle trattative e delle tensioni da risolvere anche nell’ambito del lavoro. Per la Bilancia periodo di grandi novità: chissà che una bella chiamata, una grande emozione non arrivi anche oggi. Importante trovare i complici giusti per andare avanti perché la Bilancia è abituata a fare tutto in società, in collaborazione. Assieme ad un gruppo di persone si potrebbe trovare la soluzione per un lavoro, cercando persone che possano aiutare a portare avanti un progetto.

