Paolo Fox, Oroscopo oggi 10 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torniamo ad occuparci dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle, l’astrologo più celebre d’Italia, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 10 marzo 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo con le previsioni per il segno del Toro. Sei arrabbiato. Di solito è un segno di terra, è un tipo molto determinato e produttivo. Posso immaginare che tu sia arrabbiato con chi non fa le cose a dovere. Ci sono situazioni in famiglia che vanno gestite meglio, anche a livello economico. Da giovedì si recupera, ma questa giornata è un pò sottotono.

Veniamo quindi al segno della Vergine. Sei ancora un pò confuso a livello amoroso e familiare, ma queste sono giornate in cui c’è tanto da rivedere a causaa Venere e Marte contrari. Non vorrei che ti ritrovassi per una banalità o malinteso a fare i conti che con ritardi che riguardano anche l’amore. Ricordo che è un cielo importante per i Vergine che hanno voglia di fare.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni di Terra andando a vedere quali novità aspettano il segno del Capricorno. Quando sei così produttivo piaci di più alle persone che ti stanno intorno. La luna è dissonante , c’è un pò di stanchezza fisica qualche fastidio ma voglio darti 5 stelle di forza perchè in questi giorni affronti tutto con grande coraggio e puoi anche vincere anche una bella sfida. Se nel corso dei tempi non sei arrivato proprio primo non preoccuparti per te conta la sostanza non l’apparenza.



