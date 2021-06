Paolo Fox, oroscopo oggi 11 giugno 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 11 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: si spera che questi giorni ti abbiano portato dell’elettricità, ma è come se avessi un po’ le mani legate, rispetto ai progetti che hai in mente. Probabilmente devi rivedere le tue collaborazioni e cambiare le persone con cui hai fatto le cose finora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021/ Amore e Lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in questo weekend i nati sotto questo segno non dovranno essere troppo polemici, perché il rischio di discutere è dietro l’angolo. Per l’Acquario forte tensione e un po’ di preoccupazione per il denaro. Per fare le cose che hai in mente, ci vorrebbero più soldi, ma questo non è un anno che ti permette di investire in maniera libera, anche perché magari sono entrati meno quattrini oppure devi rinunciare a qualcosa.

Paolo Fox, oroscopo oggi 10 giugno 2021/ Amore, Lavoro per Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà ai Gemelli: in questo weekend sarà importante essere paziente in amore, evitare i conflitti con il partner ed essere convinti delle proprie posizioni senza ritrovarsi ad essere prevaricatori, per non pentirsi di aver detto qualcosa di troppo o essere stati impulsivi.. Per l’Acquario emozioni in corso abbastanza interessanti, ma questo Acquario si sente attualmente molto libero e molto in polemica con quelli che gli stanno intorno. La Bilancia probabilmente ha molti dubbi in amore, soprattutto se ci sono progetti in comune con il partner (lavoro o viaggi): non ci si trova perfettamente a tuo agio ed è probabile che ci siano delle divergenze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 giugno 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA