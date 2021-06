Paolo Fox, oroscopo oggi 11 giugno 2021/ Leone, Ariete e Sagittario cosa aspettarsi?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 11 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per l’Ariete, da oggi Marte è in un segno di fuoco: alimenta le passioni e magari finalmente, dopo tanto chiacchierare e studiare, si deve passare all’opera. In realtà stai cercando di stare meglio e questo vale anche per il fisico che è stato lungamente provato. Situazione sempre un po’ altalenante in amore: le coppie di vecchia data recriminano, uno dei due pensa che l’altro non sia abbastanza di aiuto. Nelle coppie nuove, si prendono le distanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021/ Segni di Acqua: Amore, Salute e Lavoro

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox amore passionale, ma lo sarà di più nel mese di Luglio. Per il Sagittario dopo due giorni no, arrivano tre giorni sì. Il periodo peggiore per l’amore è passato! Venere non è più contraria e Luglio e Agosto saranno mesi molto importanti per chi vuole riscoprirsi innamorato e dichiarare il proprio sentimento. Dopo un Maggio quasi da dimenticare è tornata la voglia di amare.

Paolo Fox, oroscopo oggi 11 giugno 2021/ La giornata per Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sul lavoro se siete dell’Ariete, c’è già una buona notizia da questo cielo, perché abbiamo già visto da ieri che Marte ha iniziato un transito importante. Per il Leone Marte è nel segno: adesso non si discute più, adesso si passa all’azione. Saranno molti i Leone che diventeranno molto risoluti e assertivi: avrete la possibilità di accorciare i tempi.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 giugno 2021/ Amore e Lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA