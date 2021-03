Paolo Fox, Oroscopo oggi 11 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torniamo ad occuparci dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle, l’astrologo più celebre d’Italia, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 11 marzo 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo con le previsioni per il segno del Toro. Dopo un Febbraio ricco di tensioni la giornata di oggi potrebbe aiutare a risolvere alcune questioni rimaste a lungo in sospeso, permettendo di risolvere diversi problemi. Momenti di grande forza durante il pomeriggio.

Veniamo quindi al segno della Vergine. La fine di questa settimana sembra veder nascere un po’ di stanchezza a causa di una Luna opposta, ma ciò non deve portare a guardare con diffidenza i progetti in ballo. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, attenzione però a non affaticarsi troppo..

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni di Terra andando a vedere quali novità aspettano il segno del Capricorno. Queste giornate sembrano regalare una grande forza, utile a sviluppare un progetto molto promettente. Venere favorevole sembra aiutare a consolidare anche alcuni rapporti amorosi che negli ultimi tempi potrebbero essere stati messi in secondo piano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA