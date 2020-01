Paolo Fox, oroscopo oggi 12 gennaio 2020/ Quali i segni al top in amore e salute?

I SEGNI AL TOP – Ecco i segni al top dell’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 11 gennaio 2020. L’Ariete deve essere cauto, ma il 2020 è un anno importante anche se di transizione. Quando c’è voglia di chiudere qualcosa è perché non funziona più. L’Acquario è tra i segni più forti del momento soprattutto per quanto riguarda il campo dell’amore. Ci deve essere voglia di arrivare ai risultati grazie alla voglia di fare e alla voglia di costruire. I Pesci sono reduci da un momento di sofferenza, ma proprio questo fa guardare tutto con positività perché si è di fronte alla possibilità di rialzare la testa rapidamente. Serve però determinazione e grande voglia perché le cose non le regala nessuno, così come i sentimenti.

LAVORO – Andiamo a scavare nel mondo del lavoro per l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Leone vive un momento particolarmente creativo per quanto riguarda il lavoro e deve mettere in piedi tante cose con la testa. Chi invece la testa ce l’ha tra le nuvole è la Bilancia. Questi ha messo tanta energia nella sua professione, rischia però di trovarsi di fronte a un momento in cui rischia di innervosirsi. L’Ariete si deve liberare di tutto ciò che non è redditizio e deve essere pronto a puntare su cosa fa stare bene, ci deve essere attenzione nella gestione delle emozioni. La Vergine vive un momento di grande fastidio per dei ritardi che al momento stanno rendendo tutto più complicato. È forse giunto il momento di puntare i piedi.

AMORE – Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andiamo ad analizzare il campo dell’amore. Il segno del Toro è di natura molto dolce, ma a volte rischia di tirare fuori le unghie e di arrabbiarsi. Attenzione dunque se si vive una relazione con questo. La Bilancia ha bisogno della sua intimità, di stare da solo, ma nonostante questo non vuole chiudere delle relazioni ma semplicemente avere aria. Lo Scorpione si sente giù di corda anche perché Venere e Luna sono dissonanti, questi creano un blocco non di poco conto. Il Leone rischia di vivere una lontananza dal punto di vista dei sentimenti, ma non è per forza rappresentata dalla distanza fisica, molto spesso infatti si parla di lontananza psicologica.



