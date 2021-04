Paolo Fox, Oroscopo oggi 13 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 13 aprile 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, nonostante la giornata di oggi possa portare un calo di energie dovuto agli sforzi eccessivi sostenuti negli ultimi tempi, e qualche piccola difficoltà ereditata dagli anni passati, presto si potrà contare su alcune belle soddisfazioni. Questo mese parla di belle emozioni, specialmente all’interno di relazioni nate da poco.

Siete nati sotto il segno del Leone? Chi si è trovato a vivere qualche problematica sentimentale durante i primi mesi di questo anno ora potrebbe veder risorgere qualche piccolo conflitto. Tra oggi e domani potrebbe nascere un po’ di nervosismo dovuto ad una grande confusione interiore: riuscire a superare questa condizione aiuterà a contenere i disagi.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, la malinconia portata dall’opposizione di Marte e la voglia di evadere potrebbero regalare a queste giornate un po’ di nervosismo e dei piccoli conflitti, specialmente con Vergine e Gemelli.

