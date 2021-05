Paolo Fox, Oroscopo oggi 13 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 13 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, Venere e Mercurio in buon aspetto sembrano regalare una giornata molto positiva, ma qualcuno potrebbe non riuscire ad apprezzarla al massimo a causa di alcuni ritardi. I buoni progetti in questo periodo potrebbero stentare a decollare, e anche i rapporti sembrano risentire di un po’ di tensione.

Siete nati sotto il segno del Leone? Le incertezze dovute ad una situazione lavorativa poco affidabile potrebbero portare un po’ di agitazione. Seppure l’inizio dell’anno potrebbe aver creato delle difficoltà nello sviluppo di alcune questioni, ora si potrà contare su una forza maggiore per imporre la propria volontà.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, le tensioni che sembrano interessare questo giovedì potrebbero spingere qualcuno a fare affermazioni poco ponderate. Chi si trova a dover superare delle problematiche lavorative, potrà contare su una discreta forza.

