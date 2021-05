Paolo Fox, Oroscopo oggi 14 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 14 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, una Luna favorevole sembra regalare una giornata interessante, anche se potrebbe sorgere qualche piccola tensione nel corso del pomeriggio. Questo nervosismo si potrebbe protrarre anche durante il fine settimana, dando origine a piccoli disguidi capaci di mettere in discussione alcune relazioni.

Siete nati sotto il segno del Leone? Venere e Mercurio favorevoli sembrano aiutare a recuperare a tutte quelle situazioni difficili che hanno riguardato le relazioni nel corso degli ultimi mesi. I numerosi impegni lavorativi a cui bisogna far fronte non sembra stiano riuscendo a dare sempre le soddisfazioni sperate, e questo potrebbe far nascere del disagio.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le tensioni vissute nel corso degli ultimi giorni potrebbero ancora farsi sentire, per questo sarebbe bene cercare di affrontare la giornata di questo venerdì con la massima calma.

