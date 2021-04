Paolo Fox, Oroscopo oggi 15 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno. Per la giornata di giovedì 15 aprile 2021, ecco le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele riguardanti i segni di Terra.

Toro e Vergine: cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox evidenza per il Toro ricorda che la giornata di oggi invita concentrarsi sulla sfera emotiva, tentando di riavvicinare le persone che potrebbero essersi allontanate negli ultimi tempi. Il mese di Aprile potrebbe rivelarsi molto fruttuoso sul piano sentimentale.

Per la Vergine, grazie alla presenza di una Venere favorevole la seconda metà di Aprile potrebbe portare qualche bella conferma, utile ad allontanare alcune situazioni confuse dalla propria sfera lavorativa. Attenzione a non ingaggiare discussioni inutili con persone che non sono in grado di sostenerle.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il Capricorno

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Dopo un inizio Aprile piuttosto pesante, queste giornate invitano a liberarsi dei carichi eccessivi cercando di dare spazio alle situazioni più importanti. Anche sul piano sentimentale presto si potrà vivere un bel recupero.

