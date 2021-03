Paolo Fox, Oroscopo oggi 16 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torniamo ad occuparci dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle, l’astrologo più celebre d’Italia, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, martedì 16 marzo 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo con le previsioni per il segno del Toro. Anche la giornata di oggi sembra risentire delle preoccupazioni che sembrano affliggere questo periodo. Le incertezze legate ad alcune questioni pratiche invitano a mantenere un atteggiamento prudente, specialmente sul piano economico e lavorativo, senza lasciarsi bloccare dall’ansia: nonostante le difficoltà, quest’anno non mancherà di regalare successi molto importanti.

Veniamo quindi al segno della Vergine. La giornata di oggi sembra risentire di alcune tensioni che potrebbero causare dei piccoli disagi in amore, ma già a partire da domani sarà possibile contare su un discreto miglioramento. Nonostante i grandi successi ottenuti negli ultimi tempi, anche l’ambito lavorativo sembra vivere qualche difficoltà: la fatica dovuta ad alcuni impegni presi e le avversità esterne potrebbero creare qualche difficoltà.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni di Terra andando a vedere quali novità aspettano il segno del Capricorno. La presenza di una Luna in ottimo aspetto invita a chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso, in vista di un’estate che aiuterà a definire diversi accordi. Attenzione a non lasciarsi ostacolare troppo dalla confusione delle persone circostanti.

