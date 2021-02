Paolo Fox, oroscopo oggi 18 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torniamo ad occuparci dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle, l’astrologo più celebre d’Italia, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo subito con il segno del Toro. Il mese di Febbraio sembra portare delle buone novità, lasciando spazio ad una evoluzione che potrebbe far avvertire il peso di alcune responsabilità eccessive. Alcuni progetti potrebbero non essere andati come si desiderava: attenzione a non lasciare che le tensioni provocate da questi imprevisti si riversino in amore.

Veniamo quindi al segno della Vergine. Nonostante le privazioni che hanno riguardato tutti noi, l’ultimo anno sembra aver offerto ai nati Vergine delle interessanti opportunità che hanno permesso ai più capaci di dimostrare le proprie capacità. I progetti intrapresi durante gli ultimi mesi possono proseguire con successo, ma queste giornate sembrano segnate da un po’ di fatica in più.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni di Terra andando a vedere quali novità aspettano il segno del Capricorno. Una certa diffidenza nei confronti di alcune situazioni potrebbe portare qualcuno a riconsiderare alcune relazioni fino ad isolarsi. Questo week end aiuterà a ritrovare un po’ di fiducia nei sentimenti, indicando la direzione migliore per recuperare un amore.



