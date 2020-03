Paolo Fox, oroscopo oggi 18 marzo 2020/ Leone, Gemelli, Vergine e…

Oroscopo di Leone e Gemelli: che giornata sarà?

Continua il viaggio dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi mercoledì 18 marzo 2020. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele, diamo uno sguardo a Leone e Gemelli. Il Leone con la quadratura di Urano nelle prossime settimane ha anche qualche momento di disagio. Non si vuole dire certo che volete mollare tutto ma ora per voi è chiaro che le responsabilità pesano. Mai ci si sarebbe aspettati che in questo periodo sarebbe stato necessario far fronte a cose così difficili. C’è chi cambia il suo ruolo, chi ha una situazione difficile potrebbe risolvere un contratto. L’amore tornerà per fortuna a essere più vigoroso. I Gemelli stanno vivendo un periodo molto tortuoso come molti altri segni ora. Ma c’è grande forza e convinzione che si potrà arrivare a una soluzione molto presto. Il segno è infatti tra i più determinati e può sfruttare questo periodo per raggiungere i risultati proposti.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Vergine e Capricorno

L‘oroscopo di Paolo Fox ci permette di approfondire i segni di Vergine e Capricorno. La Vergine essendo un segno di terra sa bene che ci vuole grinta per il periodo difficile. Potreste cogliere il momento per fare una scelta che si voleva fare da un po’ di anni. A volte le condizioni esterne devono essere tanto pesanti da permettere proprio di sbloccare il meccanismo di rigidità che è un vostro limite. C’è grande energia che permette di andare lontano. Il Capricorno è sempre molto attento ai dettagli ma inutile che faccia le cose se intorno ci sono persone che non danno retta. Avere Giove nel segno significa avere il coraggio di dire basta. Ci sono tensioni in un periodo simile. Si deve pensare a variazioni.



