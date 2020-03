Paolo Fox, oroscopo oggi 18 marzo/ Toro e Bilancia segni flop, gli altri…

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 marzo: Toro, Cancro e Bilancia segni flop

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox abbiamo ora l’opportunità di dare uno sguardo a quelli che sono i segni flop della giornata. Toro: il segno vive un momento difficile, ma forse è il caso di capire che con un po’ di buona volontà si potrà assumere il controllo di quelle che sono le emozioni. Si possono programmare le cose puntando a un futuro importante. Di certo non mancano le energie, ma vanno sfruttate con buon senso. Cancro: in questi giorni si deve fare parecchia attenzione al campo dell’amore dove potrebbero esserci degli scossoni non facili da gestire. Si è turbati per una situazione che sta vivendo tutto il paese. Alcuni rapporti andrebbero rivisti e anche sul lavoro si potrebbe decidere di prendere un’altra strada rispetto a quella percorsa fino a questo momento. Bilancia: il segno è molto nervoso in questo periodo. Ci si sente inappagati in questo momento difficile, ma nonostante questo ci potrà essere la forza per tenere duro di fronte a tutto. Ci si deve applicare per riuscire a far sì che gli sforzi vengano appagati.

Ariete, Gemelli e Acquario segni in fase di stallo

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni che si possono invece considerare in fase di stallo. Ariete: il segno ha bisogno di una decisa pausa di riflessione in questo periodo. C’è una Luna non proprio serena e questo invita a non prendere iniziativa e a non rischiare di fronte a situazioni che si possono controllare. Attenzione però perché questa situazione vigente impedisce la possibilità di non essere ansiosi, ma sarebbe meglio sfruttare il periodo per riposarsi. Gemelli: in questo periodo si devono affrontare le altre persone e le relazioni con queste con un po’ di calma e senza nervosismo. Ci sono delle responsabilità che vanno prese in questo momento, evitando di fare le cose correndo dei rischi. Entro aprile arriverà poi una risposta che potrebbe davvero regalare qualche conferma dopo un periodo così difficile per tutta la nazione. Acquario: in questo momento ci si sente come se non si riuscisse a fare nulla, ma alcuni eventi che vengono da fuori possono in un certo senso dare forza. C’è bisogno di cambiare passo con l’energia che non ha abbandonato il segno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA