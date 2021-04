Paolo Fox, Oroscopo oggi 2 aprile 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox ci porta ad analizzare la rubrica Latte e Stelle, in onda tutti i giorni sulle frequenze di Latte Miele. Ecco cosa ha specificato per oggi, venerdì 2 aprile 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno.

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con lo studio dal Toro: una Luna favorevole nella giornata di domenica sembra regalare a questo fine settimana alcune buone opportunità, che preludono ad un Aprile ricco di occasioni anche sul piano sentimentale. L’avvicinarsi dell’estate aiuterà ad ottenere delle buone soddisfazioni relative alle fatiche degli anni passati.

Passiamo dunque alla Vergine: questo fine settimana sembra promettere alcune buone soddisfazioni, ma una Luna dissonante potrebbe far nascere qualche contrasto in questa giornata di venerdì. Le fatiche affrontate nel corso degli ultimi tempi potrebbero aver portato un po’ di stanchezza, per questo sarebbe bene cercare di organizzare una Pasqua all’insegna della tranquillità, circondandosi di persone stimolanti e propositive. Possibili difficoltà in ambito lavorativo.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox lo studio con il Capricorno: questo fine settimana sembra regalare una buona forza. Grazie ad una Luna favorevole, si potrà recuperare alle tensioni vissute nel corso della settimana, organizzando al meglio i progetti che si intende portare avanti nel corso dei prossimi mesi. Poter contare sulla compagnia di persone forti e stimolanti potrebbe aiutare a superare i piccoli ripensamenti che potrebbero nascere.

