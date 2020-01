Paolo Fox, oroscopo oggi 2 gennaio 2020/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Previsioni Paolo Fox, oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Scendiamo nei particolari andando ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: non bisogna dare troppa retta all’umore del momento, altrimenti ci si troverà confusi e fuorigioco. Tutto e subito non si può fare, si vorrebbe che si risolvessero dei problemi legati a casa e soldi. C’è da attendere e il nervosismo aumenta. Oggi con la Luna nel segno c’è molto vigore e quindi aggressività. Toro: ci sono anni in cui si vuole mantenere quello che si ha e altri in cui c’è voglia di cambiare. Il segno non vuole più condizionarsi all’umore degli altri. Nonostante il segno sia forte e determinato per paura di fare polemiche e scuotere la coppia accetta situazioni che non vanno bene.

Gemelli: si ha ancora qualche pensiero per la mente, ma bisogna essere sempre molto positivi. C’è voglia di rimettere in gioco le proprie qualità. Ci si diverte e quindi si è piacevoli in amore e anche creativi sul lavoro, se c’è una persona che piace si potranno far valere i propri diritti entro il fine settimana. Cancro: è vero che si sta lavorando per ritrovare equilibrio e tranquillità, ma è anche vero che ci sono persone attorno che non hanno capito questa esigenza di tranquillità.

