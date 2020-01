Paolo Fox, oroscopo oggi 2 Gennaio/ Giornata nera per Ariete, Cancro, Bilancia e… (I Fatti Vostri)

Oroscopo Paolo Fox, classifica I Fatti Vostri: i segni flop!

Andiamo a dare uno sguardo ai segni in crisi secondo la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox stilata a I Fatti Vostri. Ariete: concretamente non c’è niente al momento. Il divario tra realtà e fantasia può far nascere dei problemi. Il segno è pratico, vuole arrivare subito al sodo. Si è molto frettolosi e se in casa c’è un segno come questo si sa che si impunta e si accende subito. C’è a volte troppa rapidità nelle cose e bisogna insegnare al segno ad essere prudente. Questa strana situazione porta a volere delle cose nell’immediato. Cancro: attenzione perché si dovrà essere buoni. Natale è passato e tutta la bontà è rimasta lì. Si deve affrontare qualche intolleranza. Ci sono gli stessi pianeti che anche l’Ariete sente contro, con la differenza che in questo caso sono opposti. Si lotta per ottenere qualcosa che spetta, ma non arriva. Bilancia: dalla settimana scorsa, magari dal 10-12 dicembre, si è notato un calo. Prima si era un po’ più tolleranti. Ora si parte subito di testa. Si è giustamente intolleranti e non si riesce più ad essere circondati da seccatori.

Proseguiamo lo studio della classifica dell’oroscopo di Paolo Fox con i segni in stallo. Leone: se al segno la mattina di Capodanno arriva una proposta per la serata, a meno che sia con l’acqua alla gola, si dice che si viene chiamati all’ultimo minuto. Serve un preavviso sicuramente lungo. La vita è fatta di persone competenti che hanno il loro spazio, ma anche di persone che si sanno vendere bene. Il Leone è bravo da questo punto di vista. Gemelli: si amano i veglioni di Capodanno, ma adesso c’è un po’ di stanchezza con tre giorni in arrivo un po’ confusi, questo è normale. E’ passato un anno tosto, Giove era opposto da gennaio dello scorso anno, ora non c’è più. C’è una visuale più chiara con difficoltà superate, ma c’è stato un calo dal punto di vista dell’energia. Si deve ritrovare l’ottimismo. Toro: ci saranno delle novità interessanti tra chi si sposa, chi cambia casa e chi inizia un nuovo lavoro. C’è un cielo emozionante. Il segno è a caccia di sicurezze.

