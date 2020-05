Paolo Fox, oroscopo oggi 2 maggio 2020: Ariete al top, Cancro amore e lavoro…

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare al top. L’Ariete si trova a vivere un weekend molto interessante che può portare a delle svolte non di poco conto. Nonostante questo come tutti ci sono rimandi e qualche situazione in bilico. La Luna favorevole per il Toro porta a vivere le proprie emozioni in maniera positiva. Saturno porta dei ritardi, ma ora si è sereni. Sono giornate molto interessanti per la Vergine che potrebbe avere una svolta nel mese di maggio. Grandi rivincite possono arrivare se precedute da grandi rinunce quindi si deve essere abili anche a prendere delle decisioni. Lo Scorpione sta crescendo, in recupero nonostante il 2020 rimanga un anno pesante. Marte e Saturno però sono dissonanti, questo non è un problema però se si ha pazienza visto che portano solo rallentamenti e non dei problemi veri e propri. Serve forza di volontà e si potrà arrivare a raggiungere dei risultati importanti. Serve però costanza oltre alla voglia di fare.

LAVORO – Capitolo lavoro, cosa dice l‘oroscopo di Paolo Fox? L’Ariete si trova di fronte al dilemma che mette di fronte a buoni traguardi ma senza proposte che si possano considerare concrete. Nonostante questo c’è grande voglia di fare. Il Cancro deve toccare il fondo prima di risalire, questo è un periodo nel quale forse sarebbe meglio aspettare per evitare ulteriori problemi. La Vergine vive delle giornate interessanti con progetti importanti che sono stati messi sul piatto della bilancia permettendo di valutare tutto con grande attenzione. I Pesci sanno che dietro l’angolo c’è una crescita non di poco conto. Maggio può essere un mese intrigante e in grado di regalare una crescita non di poco conto. Bisogna però credere in quello che si fa e portarlo avanti con personalità e grande voglia di fare. I risultati sono solo un’immediata conseguenza di questo tipo di atteggiamento.

AMORE – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore, seguendo quanto detto nella rubrica Latte e Stelle. Venere nel segno dei Gemelli aiuta anche se il segno è sempre uno di quelli che se la prende con comodità in questo campo specifico. A volte poi si vivono i sentimenti in maniera intrigante ma senza troppo equilibrio come sarebbe il caso di fare. Venere è positivo anche per la Bilancia che è ormai da tempo in cerca di tranquillità, per far questo però si deve avere forza per reagire anche di fronte alle situazioni complicate. Lo Scorpione vive sottotono le emozioni in un anno che vede il segno in grande difficoltà, pesantissime conseguenze di diverse situazioni che non sono andate come ci si sarebbe aspettati. Il Sagittario si trova di fronte a delle relazioni un po’ troppo pesanti e difficili da gestire. Si è influenzati da un periodo che non è facile per nessuno, ma si deve essere anche ottimisti verso il futuro cercando di progettare più che di fare. Il Cancro vive un momento conflittuale, si rischia di litigare col partner.



