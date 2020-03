Paolo Fox, oroscopo oggi 2 marzo 2020/ Leone, Vergine, Sagittario, Acquario e…

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Leone, Vergine e Sagittario

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox arriva ora a farci analizzare Leone, Vergine e Sagittario. Il Leone ha una nuova buona settimana e con coraggio può andare avanti. I Leone sono amareggiati per come sono stati trattati di recente. Si è un segno che detesta chiedere e quando fa una cosa deve essere convinto che sta facendo bene e che sta rivolgendo i propri sforzi a persone che sanno apprezzare l’impegno. Entro poco si potrebbe decidere se chiudere oppure no una collaborazione. La Vergine ha una partenza assonnata ma da febbraio ha fatto tante cose e quindi è normale che vada così. Si tende a somatizzare i problemi e si deve ricordare che molti sono ipocondriaci. Il cielo per le questioni di soldi è nervoso ma si recupera ed entro marzo ci si troverà a fare una scelta. Il Sagittario inizia in modo confuso la settimana, se ci sono persone contro e se ci sono dispute nel lavoro è facile arrivare ad un accordo. Si ama raccontare i propri progetti e chiedere consigli ma poi si fa sempre ciò che si vuole. Giusto parlarne ma fino ad un certo punto.

Oroscopo di Acquario, Capricorno e Pesci: che giornata sarà?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare da vicino Acquario, Capricorno e Pesci. L’Acquario vive una situazione particolare con Luna favorevole, è difficile che il periodo possa prendere in contropiede ma alcune soluzioni di lavoro non sono valide. Tanti si ripropongono di abbandonare un percorso non più stimolante. In amore ci vuole pazienza, in questo mese si torna a casa agitati. Il Capricorno è sempre nel pieno del ciclone, chi ha la possibilità di gestire ed iniziare un nuovo percorso può farlo. L’unico limite è che non ci si rende conto che si sta sbagliando a causa della voglia di emergere. In amore si potrà anche costruire qualcosa di bello. I Pesci iniziano una settimana con dubbi e disagio. Bisogna cercare di usare la massima cautela ma la Luna dissonante invita a non vedere nero anche quando tutto è un po’ grigio. Venere sta per iniziare un transito bello e marzo è intrigante. Non si devono vivere però due storie assieme, si deve essere leali.

