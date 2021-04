Paolo Fox, Oroscopo oggi 20 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 20 aprile 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, la giornata di oggi potrà contare su una Luna favorevole che permetterà di ottenere un buon recupero sul piano psicofisico. Questo anno aiuterà ad allontanare le preoccupazioni che hanno contraddistinto i mesi passati, e in queste giornate sarà possibile apprezzare un notevole miglioramento: anche sul piano sentimentale presto potrebbero affacciarsi delle belle emozioni.

Siete nati sotto il segno del Leone? La Luna nel segno sembra portare a galla alcune situazioni non del tutto soddisfacenti che potrebbero creare un po’ di agitazione. Ad una diffusa insoddisfazione legata all’ambito lavorativo, si potrebbe accompagnare anche qualche tensione di natura amorosa: chi si è trovato a concedere fiducia ad una relazione ora potrebbe chiedere conferme che, nel caso non arrivassero, potrebbero mettere in discussione l’intero rapporto.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, nonostante una Luna favorevole, queste giornate potrebbero risentire delle frustrazioni portate dalle limitazioni che tutti noi stiamo vivendo. Attenzione a non alimentare troppo i dubbi che potrebbero sorgere in queste ore, evitando che si riflettano negativamente sui rapporti.

