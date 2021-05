Paolo Fox, Oroscopo oggi 20 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 20 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, In questo giovedì c’è perplessità: all’impegno profuso per portare avanti diverse situazioni si frappongono diversi ostacoli, questo può causare qualche arrabbiatura. Si è passati da una fase di fatalismo rispetto agli eventi che accadono a una di nervosismo. Momento di rinnovamento per l’amore anche grazie all’influenza di Venere.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox con Saturno in opposizione è normale avere qualche sassolino nella scarpa da togliere, forse con qualche persona da cui ci si è sentiti messi un po’ da parte o un po’ sminuiti, e questo acuisce la voglia di vivere una situazione nuova. Meglio non arrabbiarsi per il lavoro perché alcuni desideri non sono attuabili o dipendono da persone che al momento non possono o non vogliono dare un aiuto, mentre dal punto di vista sentimentale ci sono più emozioni e si potrebbe approssimare un weekend importante da questo punto di vista.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il Sagittario, ci sono nervosismo e agitazione che possono portare a uno stato di scontentezza. Questo segno soffre più di anni la vita di clausura che è stata imposta ma adesso ci si libera, anche se non si può riguadagnare tutto insieme ciò che si è perso quindi occorrono calma e sangue freddo. Soprattutto in amore, perché piccole collere, piccole frasi non dette potrebbero diventare col tempo grandi difficoltà da superare, quindi in questa fase in campo sentimentale è necessario avere prudenza.

