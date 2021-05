Paolo Fox, Oroscopo oggi 20 maggio 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Per questo giovedì 20 maggio 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Toro e Vergine

Per il Toro c’è tanto da fare, anche in casa e questo può causare un po’ di stanchezza fisica. C’è chi deve pensare ad un trasferimento, chi deve aggiornare la situazione di un ufficio o ammodernare degli impianti. I soldi che si tirano fuori per cambiamenti possono però portare complicazioni per questioni pratiche per casa o l’ufficio. E’ come dover raggiungere la cima di un monte da solo perché sono poche le persone che riescono ad essere incoraggianti in questo periodo. Questo è un anno che dovrà portare saggezza, sarà importante non fare tutto quello che capita a tira ma solo ciò che realmente interesse.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox evidenzia come sia appesantita da diversi pensieri. Piccole malinconie, un riferimento che è saltato, soprattutto per gli uomini è difficile esternare queste emozioni ma i nati sotto questo segno sono molto sensibili e nascondono spesso le loro emozioni per paura di mostrarsi fragili. Le donne da questo punto di vista sono più libere, maggiormente abituate a parlare ma la Vergine è governata da Mercurio che rappresenta i sentimenti d’intelletto e dunque c’è una maggiore tendenza a parlare, a enucleare i problemi e le donne della Vergine dovrebbero evitare di lasciarsi andare ad analisi sentimentali che non servono a molto e dare più spazio all’istinto.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Grande energia che diventa saggezza, non bisogna però aspettare troppo perché il Capricorno quando riceve un’offerta non tende immediatamente a dire di sì e a partire in quarta, ci pensa e ci ripensa. E’ giusto ma ci sono occasioni che rischiano di sfumare: dal punto di vista lavorativo si stanno sbloccando opportunità importanti, Giove è tornato favorevole da poco ma dal 13 scorso è tornato a funzionare.

