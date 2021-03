Paolo Fox, Oroscopo oggi 20 marzo 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo sabato 20 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Paolo Fox, Oroscopo oggi 20 marzo 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Il transito che il Sole inaugura a partire da oggi aiuterà a vivere un week end ricco di novità e buone idee. La combinazione astrologica di queste giornate sembra aiutare a superare le difficoltà vissute nel recente passato, permettendo di ritrovare l’energia giusta per coltivare alcune nuove iniziative.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 20 marzo 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. L’avanzare del fine settimana potrebbe portare un lieve calo fisico, per questo sarebbe bene utilizzare questa giornata per affrontare le situazioni più difficili. Nonostante questo anno prometta alcune buone soluzioni, queste giornate potrebbero essere vissute alla luce dell’ansia che sembra accompagnare alcuni cambiamenti in atto.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

foxL’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Tra oggi e domani molti potrebbero vivere un momento di grande vitalità, utile a progettare nuove iniziative e ad ottenere nuove certezze.

Paolo Fox, Oroscopo di oggi 19 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA