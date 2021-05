Paolo Fox, Oroscopo oggi 21 maggio 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 21 maggio 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, un venerdì un pochino pensieroso, bisogna fare attenzione a non trascinare pensieri e agitazioni nel weekend perché sabato 22 e domenica 23 ci sarà una Luna un po’ strana e sarà necessario capire cosa batte nel proprio cuore, se è qualcosa di forte per un’emozione d’amore da esprimere oppure se c’è rabbia nei confronti di qualcuno che non ascolta. Nel fine settimana qualche altarino potrebbe saltare, se ci sono persone in famiglia che non si comprendono può saltar fuori qualche dubbio e qualche conflitto in più. Importante fare attenzione anche alla forma fisica.

Siete nati sotto il segno del Leone? Sarà un weekend da vincitori, sarete attraenti, convincenti e tra sabato e domenica con Sole, Luna, Mercurio, Venere tutti attivi avrete un fascino eccezionale. Sarà necessario però distinguere tra amore e lavoro e questioni di carattere pratico. Perché se in amore il Leone sarà molto forte e capace di fare scelte importanti nell’ambito lavorativo potrebbe subentrare un po’ di scontentezza o comunque un’eccessiva tendenza alla critica, pensando che qualcuno abbia ottenuto di più senza particolare meriti, un problema che i nati sotto questo segno hanno, ovvero quello di fare confronti che non sempre sono appaganti.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto questo segno sentono che c’è qualcosa che non va. Però questo weekend porterà una Luna buona: nel lavoro mancano i referenti, i progetti possono essere discussi ma non come si vorrebbe e tutto sembra un po’ più inefficace. Amando ottenere risultati in tempi brevi, per i Sagittario ci sono inevitabilmente delle perplessità. Sarà necessario mettere a posto questioni riguardanti la casa, prese in considerazione da chi non ha un lavoro proprio dietro l’angolo: potrebbe dunque essere un periodo di ripensamenti.

