Paolo Fox, oroscopo oggi 22 agosto 2020/ Analisi segno per segno per lavoro e amor

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top, seguendo quanto raccontato a LatteMiele per la giornata di oggi sabato 22 agosto 2020. I Gemelli trovano una Luna piuttosto favorevole con la possibilità di andare a incoraggiare quelli che saranno gli incontri. Questo periodo vede favoriti gli incontri e anche la possibilità di esprimere e ottimizzare le proprie potenzialità. La Vergine ha Giove e Saturno decisamente favorevoli che permetteranno di godere di alcune opportunità verso il futuro soprattutto dal punto di vista del lavoro. Lo Scorpione è pronto a riscoprire la voglia di amare utile per arrivare ad affrontare un periodo non semplicissimo. Il Sagittario aspetta l’arrivo di settembre per riuscire a guardare al futuro con maggiore tranquillità e ottimismo. Ciò che è stato concluso nella prima parte dell’anno dovrà lasciare spazio verso nuove e intriganti situazioni future.

Oroscopo amore: L’Ariete potrebbe trovarsi a litigare in famiglia, con un po’ di tensione che potrebbe rendere tutto più complesso. La Luna favorevole per il segno dei Gemelli incoraggia gli incontri con la possibilità di far valere la proprietà di linguaggio che li vede protagonisti. Le difficoltà del Toro sul lavoro e a livello economico si potrebbero improvvisamente riversare su quella che è la condizione emotiva e sentimentale. Sarebbe meglio evitare di rendere tutto più complesso con chi è vicino. La Bilancia in questo momento ha davvero una grande forza emotiva, soprattutto per la presenza nel segno della Luna. La sensibilità di questo periodo potrebbe trasformare un certo modo di essere insicuri in polemiche non di facilissima gestione. Lo Scorpione in questo weekend potrebbe riscoprire la voglia di amare, con tanta forza per superare le difficoltà che hanno caratterizzato questo ultimo periodo.

Oroscopo lavoro: il Toro vive un momento professionale complicato che potrebbe ripercuotersi non solo sull’aspetto economico ma anche nelle relazioni con possibilità di litigare col partner. Anche il Leone è in un momento economicamente difficile da gestire. Questo va detto perché obbliga il segno a non impegnarsi verso il futuro in qualcosa di grande, al momento si deve rimanere tranquilli. La Bilancia a partire da settembre potrebbe intraprendere nuovi progetti in maniera felice e con la voglia di raggiungere i propri risultati. Il Sagittario vede finalmente chiuse situazioni non di facilissima lettura, pronto a lanciarsi verso risultati importanti che potrebbero stavolta regalare delle belle soddisfazioni.



