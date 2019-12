Paolo Fox, oroscopo oggi 22 Dicembre/ Acquario, Bilancia, Pesci, Scorpione chi al top?

OROSCOPO DI OGGI 22: LE PREVISIONI DI PAOLO FOX PER PESCI, SCORPIONE, CANCRO

Il Cancro è il primo dei segni d’Acqua al centro dell’oroscopo di Paolo Fox. Questo è un periodo faticoso ma è il preludio di un 2020 che, non subito, vi liberà del famoso “Saturno contro”. I cambiamenti ci sono, e se non sono desiderati da voi non è bello, ma è il prezzo da pagare quando ci sono delle opposizioni. Gli eventi d’amore saranno da ricordare e in ogni caso va meglio rispetto all’inizio del mese. Per lo Scorpione grandi emozioni, tra l’altro ci sarà una situazione più importante nella seconda metà di gennaio. Intanto godetevi questo momento di forza che riguarda il lavoro e l’aspetto pratico. Sotto il punto di vista sentimentale siete annoiati o non sapete bene cosa fare con il vostro partner: altalenanza di emozioni che un po’ fa male. Pesci, ultimo segno dello Zodiaco: lasciarsi andare all’istinto non è una cosa così pazzesca. Spesso quando non sapete cosa fare pensate che sia più utile lasciarsi andare all’emozione del momento. Se però non c’è razionalità dietro rischiate di isolarvi. Siccome c’è da recuperare molto, soprattutto per le coppie, questo dovrebbe essere un periodo di riconciliazione. La serata è bella e questo dovrebbe aiutare anche le persone che sono in cerca

PAOLO FOX, PREVISIONI DELL’OROSCOPO DI OGGI PER BILANCIA, ACQUARIO

Il segno dei Gemelli apre il focus riservato ai segni d’Aria per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. Oggi, 22 dicembre 2019, non bisogna limitare il pensiero, anche perché per voi è fonte di energia. Farlo equivale a soffrire. Giove non è più contrario per quanto riguarda le trattative, ma siete reduci da mesi di tensione e fatica, motivo per cui non è facile recuperare. L’augurio dell’astrologo è che i Gemelli in questi due giorni abbiano combinato qualcosa. In amore c’è qualcosa di più. Bilancia: per dovere di cronaca astrale Fox ricorda che Giove e Saturno sono conflittuale ma qui non parla tanto di risultati, che sono comunque importanti e sotto gli occhi di tutti, bensì di una certa indecisione che potrebbe anche provocare stanchezza emotiva e disagi in amore. Per questo motivo meglio essere prudenti. L’Acquario ha delle giornate in cui si sente veramente fiacco. Peccato perché questa Venere incide nei sentimenti. Poi voi siete strani: quando sentite attrazione per una persona fuggite e al contrario restate lì. Venere non va sprecata! (agg. di Dario D’Angelo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA