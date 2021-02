Paolo Fox, Oroscopo oggi 22 febbraio 2021/ Previsioni per Toro, Vergine e Capricorno

Torniamo ad occuparci dell’oroscopo Paolo Fox con la consueta la rubrica Latte e Stelle, l’astrologo più celebre d’Italia, in onda sulle frequenze di Latte Miele. Cosa prevedono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per Toro e Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo con le previsioni per il segno del Toro.Questo Febbraio sembra aver generato dei piccoli blocchi dovuti a delle iniziative che non sembrano aver avuto i risvolti desiderati. Da giovedì si potrà contare su una Venere positiva che, assieme ad un Sole favorevole, invita a ben sperare per il prossimo futuro. Alcune cose iniziate durante queste settimane dovranno essere modificate, ma i progetti più recenti potranno contare su una buona fortuna.

Veniamo quindi al segno della Vergine. Questa settimana sembra preannunciarsi come abbastanza faticosa a causa di alcuni progetti che partiranno da Marzo. Sta per aprirsi un periodo molto faticoso che potrebbe creare qualche disagio anche sul piano fisico, per questo sarebbe bene cercare di evitare i contrasti e dedicare un po’ di tempo a se stessi.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox sui segni di Terra andando a vedere quali novità aspettano il segno del Capricorno. La giornata di oggi potrebbe rivelarsi un po’ pesante da gestire, ma ciò non sembra poter intaccare le conquiste degli ultimi tempi: nonostante queste ore un po’ sottotono, l’ultima parte di Febbraio potrà contare su una grande forza.



