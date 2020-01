Paolo Fox, oroscopo oggi 22 gennaio a I Fatti Vostri/ Ariete, Leone e Sagittario flop

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio 2020, I Fatti Vostri: segni flop

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare quelli che sono i segni flop della giornata, quelli che si meritano appena due stelline. Ariete: si sente una carica di energia, ma l’inverno blocca alcune situazioni e proposte. Più ci si avvicina ai prossimi mesi e più finalmente si avrà quello che ora sembra difficile da raggiungere. E’ un processo lungo con situazioni da rivedere. Si è scombussolati e non si è sempre contenti di ciò che si fa, ma tempo al tempo. Leone: si cerca un cambio di rotta entro la primavera, gestire la situazione non è facile. C’è un cielo di dubbi e si rischia di fare un passo sbagliato. Il segno è molto contrariato. Attenzione a parlare a un Leone e si rischia di andare a vivere dei battibecchi. Sagittario: nel prossimo mese ci sarà una rivoluzione, una primavera anticipata. E’ un cielo importante per questioni di lavoro. Sono state messe da parte delle idee che si possono sviluppare. Nei rapporti però c’è qualcosa che non va che andrebbe sistemato.

Previsione Paolo Fox, oroscopo a I Fatti Vostri: segni in calo di oggi?

Le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox ci portano ad analizzare i segni in calo, quelli a tre stelle. Toro: alcuni progetti che si hanno in mente saranno più vivi nei prossimi mesi. Giove e Saturno in buon aspetto indica una crescita. E’ un periodo di buoni propositi. Se si vuole ottenere qualcosa non si faranno sconti a nessuno. E’ un momento importante per scambi interpersonali. Pesi in campo economico. Bilancia: è un periodo di preparazione, si deve definire il proprio io e fare centro. Oggi si è nervosi. Il segno alterna giorni da spavaldi e altri in cui si è più sulle proprie. Scorpione: disagio per la forma fisica che va avanti. C’è però una buona Venere con una situazione sentimentale in crescita. Si è pigri e non c’è grande voglia di fare, è un periodo particolare questo come tanti altri. Acquario: dal divano si riemerge. Ci si deve cautelare perché in questi giorni ci saranno delle spese.

