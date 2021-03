Paolo Fox, Oroscopo oggi 22 marzo 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

La settimana si apre per i segni di Aria con l’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche per questo lunedì 22 marzo 2021. Scopriamo allora cosa potrebbe accadere a Bilancia, Acquario e Gemelli. Quali sono le novità per i nati sotto questi segni? Il celebre astrologo per la consueta rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele ha letto nelle stelle, quindi scopriamo cosa ha visto…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo con le previsioni dei Gemelli. Giove e Saturno in buon aspetto sembrano regalare queste giornate un notevole momento di forza che potrebbe aiutare qualcuno a ritrovare nuova creatività e voglia di mettersi in gioco. Questa settimana potrebbe regalare delle buone soddisfazioni.

Passiamo poi alle previsioni per il segno della Bilancia. Quest’anno sembra preannunciare degli importanti cambiamenti, che richiederanno però di lasciarsi alle spalle le situazioni obsolete. La fine di questo Marzo sembra fare emergere qualche perplessità legata alle trasformazioni lavorative in corso, e specialmente con l’inizio di questa settimana potrebbe nascere un po’ di agitazione.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

foxL’oroscopo Paolo Fox si conclude per quanto concerne i segni d’Aria si conclude con il segno Acquario. Queste giornate sembrano regalare una buona energia utile a superare le difficoltà vissute negli ultimi tempi. Presto arriveranno delle belle soddisfazioni e si potranno vivere emozioni interessanti anche in ambito amoroso: attenzione solamente alle storie già finite.

