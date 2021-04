Paolo Fox, Oroscopo oggi 23 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 23 aprile 2021.

Ariete e del Leone, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Per i nati dell’Ariete, il fine settimana che sta per arrivare potrebbe veder nascere qualche piccolo malcontento legato agli sforzi fatti di recente. Doversi confrontare con ritardi e problematiche potrebbe aver messo a dura prova le energie di qualcuno, per questo sarebbe meglio cercare di vivere queste giornate con calma e prudenza. Domenica particolarmente sottotono.

Siete nati sotto il segno del Leone? La giornata di oggi sembra prospettarsi piuttosto pesante a causa di incomprensioni e dissidi in ambito familiare. Molti potrebbero non sentire apprezzati i propri sacrifici e per questo vivere una condizione di profondo disagio. Presto sarà possibile risollevarsi da questo stato d’animo, ma sarebbe bene cercare di convogliare le proprie energie verso obbiettivi più soddisfacenti.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, che giornata sarà

Per quanto riguarda il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le limitazioni degli ultimi mesi potrebbero aver portato a maturare un forte nervosismo, capace di riflettersi negativamente anche sulla sfera sentimentale, In questo fine settimana le coppie già in crisi potrebbero veder nascere conflitti particolarmente accesi.

